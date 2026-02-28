Beşiktaş’a Hyeon-gyu Oh’tan 50 Milyon TL Gelir

besiktas-a-hyeon-gyu-oh-tan-50-milyon-tl-gelir

Beşiktaş taraftarının yeni gözdesi Hyeon-gyu Oh, yalnızca attığı gollerle değil, yüksek bir katılımla düzenlenen imza etkinliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Güney Koreli futbolcunun imza günü, Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirildi ve etkinlikte yoğun bir kalabalık oluştu.

İMZA GÜNÜNDE BÜYÜK KATILIM

Siyah-beyazlı taraftarlar, Oh’un katılımından önce imza töreni için uzun kuyruklar oluşturdu. Tam 2 saat 50 dakika boyunca aralıksız olarak taraftarlara imza dağıtan Oh, Beşiktaş’ın kasasına önemli bir katkı sağladı.

KULÜBE 50 MİLYON TL GELİR GETİRDİ

Yerel medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, etkinlik sonunda kulübün 50 milyon lira gelir elde ettiğini belirten Oh, mutluluğunu ifade etti. “Kariyerimde çok önemli bir sayfa açtım. Çok isabetli bir tercih yaptığımı hemen anladım. Beşiktaş taraftarı beni sahiplendi. En çok ihtiyacım olan şeyi sağladılar. Ben de onların sevgisine layık olmak için daha fazla çalışma motivasyonu kazandım. Bu ortamda Dünya Kupası’na da en iyi şekilde hazırlanıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum.” şeklinde konuştu.

