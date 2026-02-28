Dışişleri Bakanlığı’ndan İfade: Türkiye Arabuluculuğa Destek Vermeye Hazır

Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak bölgedeki gelişmelere dair önemli mesajlar paylaştı. Açıklamada, “İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir” denildi. Bakanlık, uluslararası hukuka aykırı her tür eylemden duyulan derin kaygıyı dile getirip, “masum sivillerin hayatını tehdit eden” saldırıları kınadı.

BÜYÜK BİR KAYGI VAR

Açıklamada, tarafların saldırıları sonlandırması gerektiği vurgulandı. Bakanlık, “Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz” diyerek, diplomatik çabaların önemine dikkat çekti. Türkiye’nin bu süreçlerde arabuluculuk yapmaya hazır olduğu kaydedildi.

VATANDAŞ GÜVENLİĞİ ÖNCELİK

Türkiye, ilgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarının güvenliğini öncelik olarak görüyor ve bu doğrultuda gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Açıklamada, bu konuda atılan adımların önemine dikkat çekildi.