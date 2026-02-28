Dışişleri Bakanı Fidan’dan Ülkelerle Telefon Diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya’nın Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri yaptı. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu görüşmelerde bölgede meydana gelen gelişmeler ele alındı ve saldırıların durdurulması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

ABD DESTEKLİ İRAN-İSRAİL SAVAŞI

ABD ve İsrail, İran’a karşı kapsamlı bir operasyon başlattı. İsrail ve ABD, İran’daki hedefleri vururken, İran da bölgedeki ABD üslerini hedef almaya başladı. İsrail Ordusu, İran’a yönelik gerçekleştirilen operasyona “Aslan’ın Kükremesi” adını verdiğini açıkladı.

