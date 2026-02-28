İran’dan İsrail ve ABD’ye Sert Misilleme Saldırıları

İSRAİL VE ABD’NİN İRAN’DAKİ SALDIRILARI BAŞLADI

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik merakla beklenen askeri operasyonları, bu sabah erken saatlerde hayata geçirildi. İran’ın başkenti Tahran dahil olmak üzere birçok şehre düzenlenen saldırılar, İran tarafından hızlı bir şekilde karşılık buldu. İran, bu çerçevede, İsrail’in çeşitli noktalarına ve ABD’nin Orta Doğu’daki askeri üslerine füze saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılar sürerken, İran’dan gelen dikkat çekici görüntüler de gelişmeleri takip edenleri şaşırttı.

REJİM KARŞITLARI SEVİNÇ İCADINDA BULUNDU

Tahran’dan paylaşılan görsellerde, İranlı bir grubun saldırıları coşku içinde karşıladığı, sevinç çığlıkları ve danslarla kutladığı gözlemleniyor. Ayrıca, rejim karşıtı gençlerin, ülkelerine gerçekleştirilen saldırının ardından “I love Trump” (Seni seviyorum Trump) ifadeleriyle kutlama yaptıkları da dikkat çekici anlar arasında yer aldı.

ABD VE İSRAİL ORTAK SALDIRIYA GEÇTİ

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, sabah saatlerinde İsrail ve ABD, İran’a ortak saldırı düzenlemeye başladı. İsrail Savunma Bakanlığı, operasyonun “önleyici saldırı” olduğu bilgisini paylaştı. ABD Başkanı, İran’a yönelik “büyük bir operasyon” başlattıklarını duyurdu. Saldırıların hedefleri arasında başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam gibi şehirler de bulunuyor.

İRAN’DAN MİSİLLEME EYLEMLERİ

İsrail’in hava sahasını kapatmasının ardından genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çalmaya başladı. İran’ın karşı saldırıları öncesinde, İsrail halkının sığınaklara yönlendirilmesi için uyarılar yapıldı. İran ordusu, ABD ve İsrail’in saldırıları karşısında İsrail’e yönelik onlarca balistik füzeyle ve insansız hava araçlarıyla saldırıya geçtiğini bildirdi.

ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALAN FÜZE SALDIRILARI

İran, füze saldırıları düzenleyerek Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı. Bahreyn’deki ABD donanma üssünün vurulduğu bilgisi de dikkat çekiyor.