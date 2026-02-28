Türkiye Orta Doğu Güç Dengesinin Merkezi Oluyor

Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Orta Doğu’daki güç dengeleri ve Türkiye’nin artan rolü hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bölgenin tarihi bir dönüm noktasında olduğunu belirten Gallant, önümüzdeki haftalarda alınacak kararların Orta Doğu’nun gelecek on yılını şekillendireceğini aktardı.

YENİ BÖLGESEL DÜZENİN MERKEZİ: TÜRKİYE

İran’ın etkisinin azalmasıyla oluşan boşluğun Türkiye tarafından doldurulduğunu söyleyen Gallant, “İran’ın zayıflamasıyla oluşan yeni bölgesel düzenin merkezine Türkiye yerleşiyor. Türkiye; askeri kapasitesi, kurumsal gücü ve stratejik hırsıyla yeni düzeni şekillendirebilecek başlıca aktördür. Önümüzdeki haftalarda alınacak kararlar Türkiye’nin bu konumunu kalıcı hale getirebilir.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bu durumu stratejik bir fırsat olarak değerlendirdiğini vurgulayan Gallant, “Türkiye artık çevredeki bir ortak değil, bölgesel güç merkezlerinden biri,” açıklamasında bulundu.

SURİYE’DE STRATEJİK ETKİNLİK

Gallant, Türkiye’nin Suriye’deki rolüne ve askeri varlığına dikkat çekerek, Ankara’nın Suriye geçiş yönetiminin temel destekçisi olduğunu aktardı. Kuzey Suriye’deki askeri kontrolün stratejik derinlik sağladığını belirten Gallant, “Türkiye’nin askeri, istihbarat ve hava savunma varlığı stratejik derinlik oluşturuyor. Etki, İsrail sınırına yakın bölgelerle sınırlı değil,” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’nin etkisinin sadece Suriye ile sınırlı kalmadığına dikkat çeken Gallant, Kuzey ve Doğu Afrika’nın yanı sıra Kudüs ve Gazze’de de Türkiye’nin varlık gösterme çabasında olduğuna değindi.

TÜRKİYE’Yİ DAHA KARMAŞIK VE ETKİLİ BİR AKTÖR YAPIYOR

Gallant, Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki başarısını rakamlarla ortaya koyarak, savunma ihracatının 10 milyar doları aştığını hatırlattı. NATO’nun ikinci en büyük ordusuna sahip olan Türkiye’nin Batı sistemindeki bağımsız duruşuna vurgu yapan Gallant, “Türkiye, NATO üyesi olarak Batı sisteminin parçasıyken aynı zamanda kendi bağımsız bölgesel stratejisinden taviz vermiyor. Bu durum Türkiye’yi İran’dan daha karmaşık ve etkili bir aktör hâline getiriyor,” şeklinde konuştu. Şii eksenin zayıflamasıyla Sünni güçler arasındaki rekabetin arttığını belirten Gallant, Türkiye’nin bu rekabette en büyük kapasiteye sahip ülke olarak kendisini bölgesel lider olarak konumladığını ifade etti.

İKİ ÜLKE ARASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER GEREKEN NOKTA

Gallant, İsrail’in Türkiye ile olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti ve güvenlik hassasiyetlerine işaret etti. İlişkilerin onarılması gerektiğini fakat dikkatli olunması gerektiğini savunan Gallant, “İsrail’in Türkiye ile ilişkileri onarması gerekiyor ancak Türkiye’nin İsrail sınırına yakın askeri etkisi risk oluşturabilir. İsrail ulusal güvenliğini korumakta kararlı,” diyerek konunun önemini vurguladı.