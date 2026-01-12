Türkiye Diyanet Vakfı’ndan Evlilik İçin Maddi Destek

Türkiye Diyanet Vakfı, “Aile ve Nüfus 10 Yılı” projesi çerçevesinde “İki insan bir hayat” mottosuyla yeni bir desteği hayata geçiriyor. Vakıf, evlenmek isteyen yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere toplamda 500 bin lira maddi yardımda bulunacak. Başvuru süreci 13 Mart’ta başlayacak ve 31 Mart tarihine kadar vakfın resmi internet sitesi aracılığıyla alınacak. Mayıs ayında ise başvurular arasından uygun kriterlere sahip olanlar belirlenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru koşulları arasında aile gelirinin iki asgari ücreti aşmaması gerektiği yer alıyor. Evlilik desteğinin detaylarını Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan aktardı. Turan, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesine atıfta bulunarak, “Biz de buna ilişkin ne yapabiliriz diye düşündük ve böyle bir slogan geliştirdik,” şeklinde ifade etti.

KARŞILIKSIZ YARDIM

“500 bin lirayı geri almak gibi bir niyetle vermiyoruz,” diyen Turan, “Tamamen hibe ve yardım olarak vereceğiz,” açıklamasında bulundu. Bu destek, ihtiyaç duyan gençlerin evlilik hayatına başlangıçlarına katkıda bulunmayı hedefliyor.