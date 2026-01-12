Türkiye Diyanet Vakfı’ndan Evlilik İçin Maddi Destek

turkiye-diyanet-vakfi-ndan-evlilik-icin-maddi-destek

Türkiye Diyanet Vakfı, “Aile ve Nüfus 10 Yılı” projesi çerçevesinde “İki insan bir hayat” mottosuyla yeni bir desteği hayata geçiriyor. Vakıf, evlenmek isteyen yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere toplamda 500 bin lira maddi yardımda bulunacak. Başvuru süreci 13 Mart’ta başlayacak ve 31 Mart tarihine kadar vakfın resmi internet sitesi aracılığıyla alınacak. Mayıs ayında ise başvurular arasından uygun kriterlere sahip olanlar belirlenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru koşulları arasında aile gelirinin iki asgari ücreti aşmaması gerektiği yer alıyor. Evlilik desteğinin detaylarını Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan aktardı. Turan, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesine atıfta bulunarak, “Biz de buna ilişkin ne yapabiliriz diye düşündük ve böyle bir slogan geliştirdik,” şeklinde ifade etti.

KARŞILIKSIZ YARDIM

“500 bin lirayı geri almak gibi bir niyetle vermiyoruz,” diyen Turan, “Tamamen hibe ve yardım olarak vereceğiz,” açıklamasında bulundu. Bu destek, ihtiyaç duyan gençlerin evlilik hayatına başlangıçlarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Askeri İhale Soruşturmasında Yeni Gelişmeler Ortaya Çıktı

Ankara'da yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, askeri taşıma ihalelerinde usulsüzlük iddialarıyla 6 asker ve 14 sivil şüpheli gözaltına alındı.
Gündem

Can Armando Güner Almanya’ya Yeniden Döndü

Galatasaray ile anlaşan Can Armando Güner, kulüpten aldığı baskı ve olası şikayet durumu nedeniyle Almanya'ya geri dönme kararı aldı.
Gündem

Piyasaların Gözleri Merkez Bankası Faiz Kararında

Yeni yılın ilk ayında maaş artışları ve vergi düzenlemeleriyle birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 22 Ocak'ta açıklayacağı ilk faiz kararı ekonominin gündeminde öne çıkıyor.
Gündem

AK Parti MYK Toplantısı Sonrası Ömer Çelik Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uyması gerektiğini vurguladı ve Suriye'de istikrarın sağlanması gerektiğini belirtti. İran'daki olaylara da dikkat çekti.
Gündem

Türk Sahne Sanatlarının Usta İsimlerinden Koray Ergün Vefat Etti

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Koray Ergün, 68 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatı, ailesi ve hayranları arasında derin bir üzüntü yarattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.