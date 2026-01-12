KKB Hackathon: Genç Yetenekler Teknolojiyle Buluştu

Kredi Kayıt Bürosu, genç yetenekler ve teknoloji meraklıları için bir çekim merkezi olma amacıyla düzenlediği KKB Hackathon: Agentic AI etkinliğini, 10 Ocak tarihinde Mext Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirdiği büyük finalle tamamladı. Yazılım alanında yeni bir yön belirleyen Agentic AI temalı hackathon, genç katılımcılardan yoğun ilgi topladı. 31 Ekim 2025’te başlayan başvuru süreci, 16 Kasım 2025’e kadar sürdü. Bu süre zarfında Türkiye genelindeki üniversitelerden yaklaşık 1.200 öğrenci, 314 takım oluşturdu. Bu takımların büyük bir kısmı bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka mühendisliği öğrencilerinden oluştu. Başvuruların ardından, KKB’nin yapay zeka alanındaki uzman mühendisleri tarafından yapıldığı ön eleme çalışmaları ile 50 takım yarı finale geçmeye hak kazandı.

GENÇ YETENEKLER ÇÖZÜMLER ÜRETTİ

184 genç bireyden oluşan 50 yarı finalist takım, KKB tarafından belirlenen iki problem üzerine Agentic AI tabanlı çözümler geliştirdi. İki haftalık inovasyon süreci boyunca takımlar, alanında uzman olan KKB mentorlarıyla bire bir görüşerek projelerini daha ileri bir noktaya taşıdı.

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR SUNULDU

Bu süreçte, KKB tüm teknolojik altyapısını devreye koyarak yerli ve güvenli bulut alt yapısı olan Kloudeks üzerinden yapay zeka servislerini katılımcıların kullanımına sundu. Yarışmacılar, Kloudeks’in sunduğu API ile LLM, embedding ve reranker gibi yapay zeka servislerinden faydalanarak projelerini geliştirme ve demo hazırlama fırsatı buldu.

YAPAY ZEKANIN DEĞERLENDİRMEDEKİ ROLÜ

KKB Hackathon: Agentic AI etkinliğini benzer organizasyonlardan ayıran en önemli özellik, yapay zeka destekli değerlendirme sistemi oldu. Bu sistem, mentor değerlendirme kriterleri, kod kalitesi, demo performansı ve süre yönetimi gibi birçok parametreyi analiz ederek süreci adil, şeffaf ve objektif hale getirdi. Yapay zeka destekli değerlendirme sonucunda finale kalan 12 takım belirlendi.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 150.000 TL

Finale kalan 12 takım, 10 Ocak’ta düzenlenen final etkinliğinde projelerini geniş bir jüriye sundu. Jüri, KKB Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çokçetin başkanlığında, KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin ve diğer üst düzey yöneticilerden oluştu. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Vector Minds takımı birincilik ödülünü kazanarak 150.000 TL hibe almayı başardı. Zihin Code takımı 100.000 TL’lik ikincilik ödülünü elde ederken, Sava, Pluribus ve Gondolin Labs takımları 50.000 TL’lik ödülün sahibi oldu. Finale katılan diğer takımlara ise 15.000 TL’lik motivasyon ödülü verildi.

TEKNOLOJİ ÜRETİM EKOSİSTEMİ GÜÇLENİYOR

KKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Nil Durukanoğlu, hackathonun vizyonunu şu şekilde değerlendirdi: “KKB olarak, gençlerle birlikte üreten; fikirlerin konuşulmakla kalmadığı, gerçekten hayata geçtiği bir inovasyon buluşma noktası olmayı önemsiyoruz. Bizim için bu hackathon, sadece projelerin yarıştığı bir gün değil; gençlerin girişimcilik hayallerine dokunduğumuz, onlarla gerçek bir bağ kurduğumuz uzun soluklu bir yolculuğun ilk adımıdır. Gençlerin üretirken ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapıya erişebilmesini çok kıymetli buluyoruz. Bu nedenle yerli ve güvenli bulut altyapımız Kloudeks başta olmak üzere sahip olduğumuz tüm teknolojik kaynakları ve bilgi birikimimizi gençlerin kullanımına açıyor; fikirlerini denemelerine ve geliştirmelerine alan tanıyoruz. Hackathonları bir sonuç değil, birlikte üretmeye devam edeceğimiz bir başlangıç olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de gençlerle yan yana durmayı, onların girişimcilik yolculuklarına eşlik etmeyi ve Türkiye’nin teknoloji üretim ekosistemini birlikte güçlendirmeyi sürdüreceğiz.”