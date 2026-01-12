Haldun Dormen’in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Geldi

Usta sanatçı Haldun Dormen, kısa bir süre önce geçirdiği enfeksiyon sebebiyle özel bir hastanede tedavi altındaydı. Dormen’in sağlık durumu hakkında oğlu Ömer Dormen, Instagram üzerinden bilgi verdi. Ömer Dormen, paylaşımında şu şekilde ifade etti: “YAPARSIN ŞEKERİM! Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin.”

HALDUN DORMEN’İN HAYATI

Tiyatro, sinema ve televizyon alanlarında iz bırakan Haldun Dormen, 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. Sanatçının ailesi Sait Ömer Bey ve Nimet Rüştü Hanım’dır. Galatasaray Lisesi ve Robert Kolejindeki eğitiminden sonra ABD’de üniversiteye devam etti ve çeşitli tiyatrolarda görev aldı. 1954 yılında Türkiye’ye dönen sanatçı, Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile birlikte Beyoğlu’nda Cep Tiyatrosu’nu kurdu. Dormen, 1957 yılında Dormen Tiyatrosu’nu da kurdu.

SANATSAL BAŞARILARI

Çok sayıda sanatçının yetişmesine katkı sağlayan Dormen, Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İzzet Günay, Yılmaz Köksal ve Ayfer Feray gibi isimlerle Türk tiyatrosuna büyük katkılar sundu. 1961 yılında Türkiye’deki ilk Batılı anlamdaki müzikal olan Sokak Kızı İrma’yı sahneye koyarak önemli bir başarı elde etti. Kariyeri boyunca birçok ödül ve başarıya imza atan Dormen, 1959 yılında halkla ilişkiler alanında tanınan Betül Mardin ile evlenmiş ve bu evlilikten Ömer adında bir oğlu olmuştur.