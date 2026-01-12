Haldun Dormen’in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Geldi

haldun-dormen-in-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-geldi

Usta sanatçı Haldun Dormen, kısa bir süre önce geçirdiği enfeksiyon sebebiyle özel bir hastanede tedavi altındaydı. Dormen’in sağlık durumu hakkında oğlu Ömer Dormen, Instagram üzerinden bilgi verdi. Ömer Dormen, paylaşımında şu şekilde ifade etti: “YAPARSIN ŞEKERİM! Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin.”

HALDUN DORMEN’İN HAYATI

Tiyatro, sinema ve televizyon alanlarında iz bırakan Haldun Dormen, 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. Sanatçının ailesi Sait Ömer Bey ve Nimet Rüştü Hanım’dır. Galatasaray Lisesi ve Robert Kolejindeki eğitiminden sonra ABD’de üniversiteye devam etti ve çeşitli tiyatrolarda görev aldı. 1954 yılında Türkiye’ye dönen sanatçı, Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile birlikte Beyoğlu’nda Cep Tiyatrosu’nu kurdu. Dormen, 1957 yılında Dormen Tiyatrosu’nu da kurdu.

SANATSAL BAŞARILARI

Çok sayıda sanatçının yetişmesine katkı sağlayan Dormen, Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İzzet Günay, Yılmaz Köksal ve Ayfer Feray gibi isimlerle Türk tiyatrosuna büyük katkılar sundu. 1961 yılında Türkiye’deki ilk Batılı anlamdaki müzikal olan Sokak Kızı İrma’yı sahneye koyarak önemli bir başarı elde etti. Kariyeri boyunca birçok ödül ve başarıya imza atan Dormen, 1959 yılında halkla ilişkiler alanında tanınan Betül Mardin ile evlenmiş ve bu evlilikten Ömer adında bir oğlu olmuştur.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Piyasaların Gözleri Merkez Bankası Faiz Kararında

Yeni yılın ilk ayında maaş artışları ve vergi düzenlemeleriyle birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 22 Ocak'ta açıklayacağı ilk faiz kararı ekonominin gündeminde öne çıkıyor.
Gündem

AK Parti MYK Toplantısı Sonrası Ömer Çelik Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uyması gerektiğini vurguladı ve Suriye'de istikrarın sağlanması gerektiğini belirtti. İran'daki olaylara da dikkat çekti.
Gündem

Türk Sahne Sanatlarının Usta İsimlerinden Koray Ergün Vefat Etti

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Koray Ergün, 68 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatı, ailesi ve hayranları arasında derin bir üzüntü yarattı.
Gündem

Diaz-Canel Trump’a Küba’nın Bağımsızlığı Mesajı Verdi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Trump'ın anlaşma çağrısına sert yanıt vererek, ülkesinin bağımsızlığını koruyacağını vurguladı ve tehditlerden etkilenmeyeceklerini belirtti.
Gündem

Rejim Yanlıları Da Sokaklarda Görüldü

İran'daki protestolar sırasında can kaybı 538'e ulaştı. Rejim karşıtı gösterilerin sürdüğü bölgelerde, destek amaçlı rejim yanlısı mitingler düzenlendi. Tahran'da destek gösterileri yapıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.