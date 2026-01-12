Rejim Yanlıları Da Sokaklarda Görüldü

Ekonomik zorlukların tetiklediği protestolar iki haftayı geride bırakmışken, insan hakları izleme grubu HRANA, güncel verilere dayanarak 490’ı protestocu, 48’i güvenlik görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 10 bin 600’den fazla kişinin de gözaltına alındığını bildirdi. İranlı yetkililer, ölü ve yaralı sayısına dair resmi bir veri sunmazken, uluslararası ajanslar da bu rakamları bağımsız olarak doğrulamakta zorluk çekiyor.

PROTESTOLARDA REJİM DESTEKÇİLERİ DE YER ALDI

Gösterilerin 15. gününde, hükümet destekçileri de geniş çaplı etkinlikler düzenleyerek rejime destek vererek sloganlar attı. Yetkililer, düzenlenen gösterilerin “yabancı destekli” olduğunu öne sürerken, ülkede rejim karşıtı ve yanlısı grupların karşılaşma olasılığı endişeleri artırıyor. Tahran Büyük Çarşı’da başlayan ve birçok ile yayılan protestoların gidişatı hakkında belirsizlik devam ediyor.