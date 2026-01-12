Rejim Yanlıları Da Sokaklarda Görüldü

Ekonomik zorlukların tetiklediği protestolar iki haftayı geride bırakmışken, insan hakları izleme grubu HRANA, güncel verilere dayanarak 490’ı protestocu, 48’i güvenlik görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 10 bin 600’den fazla kişinin de gözaltına alındığını bildirdi. İranlı yetkililer, ölü ve yaralı sayısına dair resmi bir veri sunmazken, uluslararası ajanslar da bu rakamları bağımsız olarak doğrulamakta zorluk çekiyor.

PROTESTOLARDA REJİM DESTEKÇİLERİ DE YER ALDI

Gösterilerin 15. gününde, hükümet destekçileri de geniş çaplı etkinlikler düzenleyerek rejime destek vererek sloganlar attı. Yetkililer, düzenlenen gösterilerin “yabancı destekli” olduğunu öne sürerken, ülkede rejim karşıtı ve yanlısı grupların karşılaşma olasılığı endişeleri artırıyor. Tahran Büyük Çarşı’da başlayan ve birçok ile yayılan protestoların gidişatı hakkında belirsizlik devam ediyor.

Piyasaların Gözleri Merkez Bankası Faiz Kararında

Yeni yılın ilk ayında maaş artışları ve vergi düzenlemeleriyle birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 22 Ocak'ta açıklayacağı ilk faiz kararı ekonominin gündeminde öne çıkıyor.
AK Parti MYK Toplantısı Sonrası Ömer Çelik Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uyması gerektiğini vurguladı ve Suriye'de istikrarın sağlanması gerektiğini belirtti. İran'daki olaylara da dikkat çekti.
Türk Sahne Sanatlarının Usta İsimlerinden Koray Ergün Vefat Etti

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Koray Ergün, 68 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatı, ailesi ve hayranları arasında derin bir üzüntü yarattı.
Diaz-Canel Trump’a Küba’nın Bağımsızlığı Mesajı Verdi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Trump'ın anlaşma çağrısına sert yanıt vererek, ülkesinin bağımsızlığını koruyacağını vurguladı ve tehditlerden etkilenmeyeceklerini belirtti.
Balçova’daki Terör Saldırısının İddianamesi Hazırlandı

İzmir Balçova'da 3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında, 16 yaşındaki saldırganın DAEŞ ideolojisi doğrultusunda silahlı eğitim aldığı ve talimat aldığı tespit edildi.

