Beşiktaş Abraham’ın Aston Villa’ya Transferini Duyurdu

Beşiktaş, Abraham’ın Aston Villa’ya transfer sürecini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham’ın, İngiltere’nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.” denildi.

TRANSFER SÜRECİ YÜRÜTÜLÜYOR

Kulüp, transfer sürecinin başlatıldığını işaret ederek, Abraham’ın yeni kulübüne geçişi için görüşmelerin başladığını belirtti. Bu gelişme, Beşiktaş taraftarları arasında merakla takip ediliyor.

FUTBOLCU İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Abraham’ın transferi, futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açma fırsatı olarak görülüyor. Siyah-beyazlı camianın bu gelişmelere nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu.