Beşiktaş Alpha Toure İçin Kiralama Teklifi Hazırlıyor

besiktas-alpha-toure-icin-kiralama-teklifi-hazirliyor

Beşiktaş, orta sahaya takviye amacıyla Alpha Toure’yi gündemine aldı. 20 yaşındaki Senegalli futbolcu için Metz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılması planlanıyor.

TRABZONSPOR’DAN KİRALIK ANLAŞMA ADIMI

Trabzonspor, Norveçli santrfor Daniel Karlsbakk ile ön anlaşma sağladı. Ancak, resmi transfer sürecinin başlaması için yabancı kontenjanında bir yer açılması gerekiyor.

FENERBAHÇE’DE KAYIP VE YENİ HEDEF

Fenerbahçe, Lookman transferini Atletico Madrid’e kaptırmış durumda. İspanyol kulübü forvet hattını güçlendirmek adına Leonardo’yu da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Daha önce 30 milyon eurodan kapıyı açan Atletico Madrid’in, Sörloth için daha düşük bir rakamı kabul etme olasılığı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ’TAN YENİ TRANSFER HAMLESİ

Beşiktaş, Le Havre’ın kaptanı Arouna Sangante için ilk adımını attı. Fransız ekip, 23 yaşındaki Senegalli stoperini sezon sonunda bedelsiz kaybetmemek adına makul bir bonservis bedeline razı olabilir.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Arda Güler Real Madrid Performansı İle Dikkat Çekti

Real Madrid, LaLiga’da Rayo Vallecano'yu son dakikada attığı golle 2-1 yenmeyi başardı. Arda Güler, maça ilk 11’de başladı ve performansı medyada dikkat çekti.
Gündem

Ajax’tan Wilfred Ndidi İçin 14 Milyon Euro Teklifi

Beşiktaş, ara transfer döneminde birçok futbolcusuyla yollarını ayırırken Ajax'tan gelen Wilfred Ndidi teklifi hakkında kararını açıkladı.
Gündem

Juventus Teknik Direktörü Icardi Açıklamalarını Yaptı

Juventus, Serie A'da forvet arayışında Galatasaraylı Mauro Icardi'yi düşünüyor. Teknik direktör Spalletti, bu transferle ilgili spekülasyonları değerlendirdi.
Gündem

Allan Saint-Maximin’in Yeni Takımı Belli Oluyor

Fenerbahçe'de kiralık oynayan Allan Saint-Maximin, Meksika'daki sıkıntılı deneyiminin ardından yeni takımıyla anlaşma sağladı.
Gündem

Beşiktaş’ın Gabriel Brazao İle İlgisi Ortaya Çıktı

Brezilya'nın Santos takımının kalecisi Gabriel Brazao, Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını duyurdu. Santos yönetimi, Beşiktaş'ın ilgisini onayladı ve teklifin detayları gün yüzüne çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.