Beşiktaş Alpha Toure İçin Kiralama Teklifi Hazırlıyor

Beşiktaş, orta sahaya takviye amacıyla Alpha Toure’yi gündemine aldı. 20 yaşındaki Senegalli futbolcu için Metz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılması planlanıyor.

TRABZONSPOR’DAN KİRALIK ANLAŞMA ADIMI

Trabzonspor, Norveçli santrfor Daniel Karlsbakk ile ön anlaşma sağladı. Ancak, resmi transfer sürecinin başlaması için yabancı kontenjanında bir yer açılması gerekiyor.

FENERBAHÇE’DE KAYIP VE YENİ HEDEF

Fenerbahçe, Lookman transferini Atletico Madrid’e kaptırmış durumda. İspanyol kulübü forvet hattını güçlendirmek adına Leonardo’yu da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Daha önce 30 milyon eurodan kapıyı açan Atletico Madrid’in, Sörloth için daha düşük bir rakamı kabul etme olasılığı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ’TAN YENİ TRANSFER HAMLESİ

Beşiktaş, Le Havre’ın kaptanı Arouna Sangante için ilk adımını attı. Fransız ekip, 23 yaşındaki Senegalli stoperini sezon sonunda bedelsiz kaybetmemek adına makul bir bonservis bedeline razı olabilir.