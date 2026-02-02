Yeşilçam Ustası Necdet Kökeş Hayatını Kaybetti

yesilcam-ustasi-necdet-kokes-hayatini-kaybetti

Usta Oyuncu NECDET KÖKEŞ Hayatını Kaybetti

Yeşilçam sinemasında “Zıp Zıp” karakteri ile hatırlanan usta oyuncu Necdet Kökeş, 27 Aralık 2025’te kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakıma alındı. 82 yaşındaki emektar sanatçının tedavisi sırasında beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirmesi, hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu. Gerek Battal Gazi serisinde canlandırdığı karakteri gerekse diğer projeleri ile izleyicilerin hafızasına kazanan Kökeş, Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olarak hatırlanacak.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

82 yaşındaki sanatçının bir süre hastanede tedavi gördüğü, sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu duyurulmuştu. 27 Aralık 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Necdet Kökeş, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hayatı sona ermeden önce kaydedilen son görüntülerinin paylaşılması, Yeşilçam’ın emektar ismi Necdet Kökeş’in sevenlerini tekrar derin bir hüzne soktu. Bu kareler, onu izleyenlerin gönlünde kalıcı bir yer edinmesine neden olacak.

