Türk Öğretmenler İtalyan Lisesi’nde Grev Başlattı

İstanbul’un köklü eğitim kurumlarından biri olan Özel İtalyan Lisesi’nde, Tez-Koop-İş Sendikası ile işveren arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanmasının ardından Türk öğretmenler grev kararı almış durumda. Yeni eğitim döneminin ilk ders zilinin çalmasının ardından öğretmenler okul kapısına “Bu işyerinde grev vardır” yazısını astılar. Öğretmenler, aynı okulda görev yapan İtalyan meslektaşlarıyla maaş, statü ve çalışma koşulları açısından ciddi eşitsizliklerin bulunduğunu belirterek “eşit işe eşit ücret” talebinin karşılanmaması sebebiyle grevin kaçınılmaz hale geldiğini dile getirdi.

GREV ÜCRETSİZLİKLE SINIRLI DEĞİL

Basın açıklaması gerçekleştiren Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, grevin yalnızca bir ücret uyuşmazlığı ile sınırlı olmadığını vurguladı. Karakurt, sendikanın yaklaşık iki aydır problemin çözümü için masada olduğunu, ancak okul yönetiminin 10 Aralık’tan bu yana müzakerelere geri dönmek için hiçbir somut adım atmadığını aktardı.

MAAŞLARDAKİ EŞİTSİZLİK KATLANIYOR

Aynı okulda benzer ders yükü ve akademik sorumlulukları paylaşan Türk öğretmenlerin, İtalyan meslektaşlarına oranla 6 kata varan oranda daha düşük maaşlar aldığını ifade eden Karakurt, okul ücretlerinin son dört yılda euro bazında yaklaşık yüzde 300 artırıldığını, ancak öğretmen maaşlarına sadece yüzde 30 seviyesinde zam yapıldığını belirtti. Bu durumun vicdani ve etik bir karşılığı olmadığını dile getirdi.

MAKUL ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Okul yönetiminin Türk öğretmenlere 2025 için 0 zam teklif ettiğini, 2026 teklifinin yüzde 15, 2027 teklifinin ise yine 0 zam olduğunu aktaran Karakurt, “Bu eğitime yapılan bir hakaret, emeğe karşı bir saldırıdır” şeklinde konuştu. Öğretmenler, “Bizler lütuf değil, hakkımızın teslimini istiyoruz. Eşdeğer yabancı okullardaki ücret standartları emsal alınarak ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesi derhal hayata geçirilmelidir. Okul yönetimine, gelin, öğrencilerimizi daha fazla mağdur etmeden makul bir çözümde buluşalım” ifadelerini kullandı. Karakurt, ayrıca mücadelelerinin emeğin değer gördüğü bir çalışma ortamının sağlanması amacına yöneldiğini belirterek, “Okul yönetimi bilmelidir ki kazanana dek bu okulun önünden ayrılmayacağız. Biz buradayız, çözüm irademizi koruyoruz; hakkımız olanı alana dek bu meşru mücadeleden geri adım atmayacağız” dedi.