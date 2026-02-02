Türkiye’den Gelen Dezenformasyon İddiasına Yanıt Geldi

DÜNYA ÇAPINDA JEFREY EPSTEIN DAVASININ GÜNDEMİ

Dünya genelinde Jeffrey Epstein davasına ilişkin belgelerle ilgili tartışmalar sürerken, sosyal medyada yayılan “İşkence gören Türk çocuk” temalı video hakkında açıklama geldi.

TÜRKİYE İLE İLGİSİ YOK, KAYNAK BREZİLYA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve “İşkence gören Türk çocuk ‘özür dilerim Arthur’ diyor” iddiasıyla yayımlanan görüntülerin doğruluğunu sorgulayan bir açıklamada bulundu. Açıklamada, “İddiaya konu görüntüler, Ocak 2021 tarihinde Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya aittir. Brezilya basınında yer alan haberlerde, olayın Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna yönelik şiddet vakası olduğu belirtilmiş, çocuğun da Portekizce konuştuğu anlaşılmıştır. Bu görüntülerin Türkiye veya Türk bir çocukla ilgisi bulunmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

ASILSIZ İDDİALAR

Söz konusu içerik daha önce de gündeme getirilmiş ve DMM tarafından yalanlanmıştı. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik, eski ve bağlamından koparılmış görüntülerin tekrar yeniden yayılması, kasıtlı bir dezenformasyon girişimi olarak değerlendiriliyor. Bu tür asılsız iddialara karşı hassasiyet ve dikkat gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

