Beşiktaş Altay Bayındır Transferinde Engellerle Karşılaşıyor

Beşiktaş, transfer dönemi sona ermeden kaleci bulma çabalarını sürdürüyor. Chelsea’dan Filip Jorgensen ve Liverpool’dan Giorgi Mamardashvili’ye yapılan transfer tekliflerinin reddedilmesinin ardından siyah-beyazlı ekip, Leeds United’ın kalecisi Illan Meslier’e yönelmişti. Ayrıca, Manchester United’ın oyuncusu Altay Bayındır’ın durumu hakkında bilgi almak için girişimlerde bulunulduğu iddia edildi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Yapılan haberlere göre, Beşiktaş yetkilileri Altay’ın transferi üzerine United ile bir anlaşma olasılığı için görüşmeler başlattı. Fakat İngiltere’den gelen yanıt gecikmelerle birlikte Türk kalecinin kulüpten ayrılmasına izin verilmedi.

ALTAY’IN TRANSFERİ ŞU AN İMKANSIZ GÖRÜNÜYOR

Manchester United’da Altay’ın takımdan ayrılması durumunda, tek kaleci alternatifinin Senne Lammens olduğu ve 39 yaşındaki Tom Heaton’un bu sezon futbolu bırakması bekleniyor. Teknik direktör Michael Carrick’in bu riski almak istemediği belirtilirken, Altay Bayındır’ın Beşiktaş’a transferinin oldukça düşük bir ihtimal olduğu ifade edildi. Bu sezon United formasıyla 6 maça çıkan Altay, 540 dakika sahada kalmış ve kalesinde 11 gol görmüştür. Milli kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.