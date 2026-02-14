Beşiktaş Başakşehir Maçında Olası Kadro Değişiklikleri

besiktas-basaksehir-macinda-olasi-kadro-degisiklikleri

Beşiktaş, yarın (15 Şubat) akşam Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de gerçekleşecek mücadelede, siyah-beyazlıların savunmasında Agbadou ve Djalo’nun ikilisinin görev alması bekleniyor.

DEĞİŞİM OLASI

Asslani ve Toure’nin takıma geri dönmesiyle birlikte, teknik direktör Sergen Yalçın’ın kalede de bir değişiklik yapma ihtimali gündeme geldi. Deneyimli teknik adam, Ersin Destanoğlu’nu yedek kulübesine alarak yeni transferi Devis Vasquez’e forma verebilir.

SAĞ KANATTA YENİ İSİM

Beşiktaş’ın sağ kanadında Vackav Cerny’nin, Cengiz Ünder’in yerine forma giymek için daha öne çıktığı belirtiliyor. Siyah-beyazlıların hücum hattında ise Hyeon-gyu-Oh’un görev alacağı öngörülüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

