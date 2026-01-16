Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan Transfer Açıklamaları

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşması sürecinde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başkan Adalı, siyah-beyazlıların transfer gündemine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Adalı, Rafa Silva’nın Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica tarafından istendiğini dile getirdi.

TRANSFER GÜNDEMİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Adalı, ayrılması muhtemel oyuncular ve gelen transfer teklifleri hakkında da bilgiler sundu. Başkan Adalı, siyah-beyazlıların transfer hedefleri hakkında şu ifadeleri kullandı: “Kış sezonunda transfer yapmak çok zor. Biz boşta kalan oyunculardan daha çok, bizim istediğimiz ve takımında oynayan futbolcular üzerinde yoğunlaşmış durumdayız. Tahmin ediyorum 1 hafta içinde görüştüğümüz transferler için sonuç alırız. Kış sezonunda transfer yapmak maliyetli. Bir sene içinde kurumsal yapıyı düzeltmek ve futbol takımını düzeltmek kolay değil. Enkaz edebiyatından uzak duruyorum. Mali olarak transferlerin üstünde çalışıyoruz ama gecikmesinin parayla pulla alakası yok.”

DEMİR EGE VE RAFA SILVA’YA TEKLİFLER

Adalı, Demir Ege için gelen teklifi doğrulayarak, “Demir Ege’ye teklif geldi. Demir Ege gitmek istiyor. Görüşüyoruz. Bir de gidebilecekler listesinde Rafa var. Abraham’a teklif var ama gitmesine sıcak bakmıyoruz. Onun haricinde teklif gelen futbolcu yok.” dedi. Ayrıca, “Dikilitaş projesi Beşiktaş’ın finansal olarak kurtuluşunun reçetesi. Şu ana kadar her şey planladığımız gibi gitti.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

TRANSFER İHTiyaçLARI

Savunma hattına yönelik transfer isteğinin bulunduğuna dikkat çeken Adalı, “Hocamız sol kanat, stoper ve 6 numara istiyor. Yapılan transferlerin arkasındayım. Her şeyden önce karakterli oyuncular. Sahada mücadele eden, kavga eden bir takım var. İnşallah bu kış sezonu istediğimiz bölgeleri tamamlayacağız.” ifadelerini kullandı.

TAMMY ABRAHAM VE RAFA SILVA’YA GELEN TEKLİFLER

Adalı, Abraham’a ilişkin bir teklifin bulunduğunu belirterek, “Abraham için resmi sayılabilir bir teklif var. Serkan Reçber’e ulaşmışlar. İngiltere’den başka bir takım daha ilgileniyor. Tammy’yi yollayalım diye bir düşüncemiz yok. Yerini doldurmak kolay değil çünkü.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Rafa Silva için Benfica’nın girişimde bulunduğunu ve talep ilettiklerini belirtti.

JORGENSEN VE AGBODOU’NUN DURUMU

Jörgensen’in transferine ilişkin bilgiler paylaşan Adalı, “Jörgensen gelmek istiyor ama kulübünde kiralama limitleri dolu. O limitin açılması lazım. Kolay bir transfer değil. Uçağa bindi, geliyor haberini gördüm ama belki de en son gelebilecek oyuncudur.” dedi. Agbodou’nun durumu hakkında ise, “Agbodou gelmek istiyor. Kulübüyle görüşülüyor. Kulübü tamam dediğinde bir saat sonra da biter bir hafta sonra da biter.” ifadelerini kullandı.

NUNO TAVARES’İN DURUMU

Nuno Tavares konusunda bir sorunun bulunmadığını belirten Adalı, “Nuno Tavares tarafında bir sıkıntı yok ama kulübüyle görüşüyoruz. Olmayacak gibi görünmüyor ama alternatifleri de hazır, onların teklifleri de hazır.” diyerek konuyla ilgili son durumu aktardı.