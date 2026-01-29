Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Transfer Gelişmelerini Aktardı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında, sezon boyunca herhangi bir seçim veya teknik direktör değişikliği olmayacağını duyurdu. Toplantıda sorulan “Kalan 8 günde kaç transfer yapacaksınız?” sorusuna yanıt veren Adalı, bonservisi Inter’de bulunan Torino’da forma giyen Arnavut futbolcu Kristjan Asllani’nin akşam İstanbul’a geleceğini açıkladı. “Planlamada 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular mevcut ve gelecek yıl için daha genç isimlere yöneldik. Avrupa’da transfer dönemi sona ererken, son dakikaya kadar değerlendirme yapacağız. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz, Yasin Özcan bu sayı dahil değil! Kaleci transferi de gerçekleştirilecek. Daha önce belirtmiştim, bunlardan biri kaleci olacak” dedi.

KRISTJAN ASLLANI KİMDİR?

Kristjan Asllani, 9 Mart 2002’de Arnavutluk’un Elbasan kentinde dünyaya geldi. Futboldaki yeteneği genç yaşlarında dikkat çekti, ardından ailesiyle birlikte İtalya’ya göç edip, futbol eğitimini burada aldı. Hem Arnavutluk hem de İtalya vatandaşlığı bulunan Asllani, milli takımı tercihini Arnavutluk’tan yana kullandı. Profesyonel kariyerine İtalyan ekibi Empoli’de başladı. Empoli altyapısında gelişen Asllani, 2020 yılında A takıma terfi etti ve burada gösterdiği performansla Serie A’nın güçlü kulüplerinin ilgisini çekti. 2022’de Inter’e transfer olan oyuncu, burada şampiyonluk yaşadı ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi edindi. 2025-2026 sezonunda daha fazla süre bulabilmek adına Torino’ya kiralandı.

YALAN HABERLERİN ARDINDAKİ SEBEPLER

Adalı, bazı yönetim kurulu üyelerinin istifa ettiğine dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, “Bu tür haberler, taraftarımızı ve camiamızı provoke etme çabasıdır. Yalan haberlerin gündem olması yerine, önemli meselelere odaklanmalıyız. Beşiktaş hisselerindeki piyasa bozucu hareketler sebebiyle birçok kişiye ceza verildi. Bu konuda kimse konuşmamaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığı’nı göreve davet ediyorum” şeklinde konuştu.

DİKİLTAŞ PROJESİ ÜZERİNDEKİ SPEKÜLASYONLAR

Dikilitaş projesine dair çıkan söylentileri eleştiren Adalı, “Bu konuda aslı astarı olmayan bilgiler kasıtlı olarak yayımlanıyor. Kulübün mali yönden çökmesini isteyenler var. Dikilitaş’ta 400 milyon doların altında gelir elde edilmeyecek ve kulübün bu projeden %50 payı var. Gelecek asgari rakam 200 milyon dolardır” dedi.

SEÇİM VE DEĞİŞİM YOK

Başkan, sezon süresince seçim yapılmayacağını net bir şekilde dile getirerek, “Bu camia, sezon devam ederken yeni bir seçime, başkan ya da teknik direktör değişikliğine tahammül edemeyecek. Bu talep olursa her durumda yönetim mi değişecek?” ifadesinde bulundu.

SERGİN YALÇIN’A GÜVEN YİNE MÜCADELE

Takımın mevcut durumunu değerlendiren Adalı, “Beşiktaş çok kaliteli bir futbolcu topluluğuna sahip. Eksiklerimiz var ve gelecekte takım ruhu taşıyan futbolcular transfer edeceğiz. Sergen Yalçın ve planlamamıza güveniyoruz” dedi.

ÖNCE BEŞİKTAŞ’IN MENFAATİ

Adalı, finansal sorunlar nedeniyle bazı transferlerde zorluk yaşandığını belirterek, “Beşiktaş’ı zarara uğratmaktansa, transfer yapamayan başkan olarak anılmayı tercih ederim” dedi. Fatih dönemi boyunca borçları sona erdirmek ve kulübü mali açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak hedefimizin olduğunu vurguladı. “Daha önce tarihimizin en yüksek borcunu ödedik ve şimdiye kadar birçok sponsorluk anlaşması imzaladık” diye ekledi.

AVRUPA HEDEFİ

Bu sezon Avrupa’ya katılmayı hedeflediklerini belirten Adalı, “Şampiyonluk her zaman hedefimizdir ama bu dönem mutlaka Avrupa’ya katılacağız. İlk düdükle protestolar başlayabilir, ama takımın her zaman desteklenmesi gerekmektedir” dedi.

TRANSFER GÜNDEMİ

Transfer dönemiyle ilgili de bilgi veren Adalı, “Sergen Yalçın ve Serkan Reçber’in kurduğu ekiple birlikte çalışıyoruz. Her bölge için alternatif listeler oluşturuldu. Ancak son günlerde fiyatların artmasına bağlı gecikmeler yaşandı. 20 milyon Euro değerindeki bir oyuncuya 30 milyon Euro talep ediliyorsa buna dikkat etmemiz gerekiyor. Her transferimizi mali açıdan uygun olarak gerçekleştireceğiz, yoksa Beşiktaş’ın tek kuruşunu heba etmem” diyerek transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.