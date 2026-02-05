Beşiktaş’ın Altay Bayındır Transferinde Manchester United Engeli

besiktas-in-altay-bayindir-transferinde-manchester-united-engeli

Ara transfer döneminin sona ermesine bir gün kala Beşiktaş’ta kaleci arayışları hız kesmeden devam ediyor. Chelsea’den Filip Jorgensen ve Liverpool’dan Giorgi Mamardashvili için yapılan tekliflerin olumsuz yanıt almasının ardından siyah-beyazlı yönetim, Leeds United’ın kalecisi Illan Meslier’e yönelmeyi tercih etti. Beşiktaş’ın son olarak Manchester United’da forma giyen Altay Bayındır hakkında bilgi toplamaya başladığı iddia ediliyor.

ALTAY BAYINDIR İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre; siyah-beyazlı kulüp yetkilileri, Altay Bayındır’ın transferi üzerine Manchester United ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak İngiliz kulübü, Türk kalecinin ayrılığı için onay vermedi ve Beşiktaş’a yanıt hızla geldi.

RİSK ALMAK İSTEMİYORLAR

United’da Altay’ın takımdan ayrılması durumunda, 39 yaşındaki Tom Heaton’un yanı sıra sadece birinci kaleci Senne Lammens’in bulunması nedeniyle, teknik direktör Michael Carrick’in böyle bir risk almak istemediği ifade ediliyor. Dolayısıyla Altay Bayındır’ın Beşiktaş’a transfer olma olasılığı oldukça düşük değerlendiriliyor.

ALTAY’IN PERFORMANSI

Bu sezon Manchester United forması giyen Altay Bayındır, 6 maçta 540 dakika sahada kalırken, kalesinde 11 gol gördü. Milli kalecinin, Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

