Beşiktaş Başkanı Serdal Adalıdan Transfer Açıklaması

Beşiktaş’ın efsane futbolcularından Ali Gültiken, yayıncı kuruluşun canlı yayınında Beşiktaş’ın transfer durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gültiken, “Beşiktaş, bu saatten sonra transfer yapmalı mı, yapmamalı mı? Bu da konuşulmalı. Gelecek oyuncular da negatif etkilenebilir. Beşiktaş, son yıllarda devre arası transferlerinden verim alamadı. Şimdi yapılacak panik transferleri Beşiktaş’a sonuç getirmeyebilir” şeklinde görüşlerini aktardı.

PANİK TRANSFERİ YAPMAYACAĞIZ

Beşiktaş Başkanı, Gültiken’e mesaj göndererek transfer konusundaki düşüncelerini paylaştı. Mesajında, “Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Bugün 5 kişiyi indirebiliriz. Ama bunu yapmayacağız. Ayın 5’ine kadar bu transferleri tamamlayacağız” ifadelerine yer verdi.

