Beşiktaş Başkanı’ndan TFF açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday olmayacağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) haziran ayında yapılacak başkanlık seçimi için aday olmayacağını söyledi.

Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde 3 nolu sahanın açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Kafamda böyle bir düşünce yok. Beşiktaş’ın başkanıyım, burası çok onurlu ve gururlu bir görev yeri. Burada faydalı olmaya talibim. Bunu kimlerin çıkardığını bilmiyorum. İyi niyetli isteyenler olabilir, onlara teşekkür ediyorum.”

Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi başarılı bulmadığını aktardı.

“Mevcut federasyon başkanının iyi niyetli olduğuna inansam da çalışkan olduğunu kabul etsem de başarılı olduğunu düşünmüyorum. Kendisinin yerine bir başkasının göreve devam etmesini tercih ediyorum.”

“Herhangi bir takım ligden çekiliyorsa oynadığı maçlar geçersiz sayılır”

Çebi ayrıca depremler nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK’nin maçları için TFF’nin aldığı kararı bir kez daha eleştirdi.

“UEFA’ya görüşünü, bu durum sağlıklı mı diye sorduk, henüz cevap gelmedi. O konuda ısrar ediyoruz. Yapılan uygulamanın sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Depremden etkilenen iki ilin takımının ligde dondurulup devam etmesi çok doğal bir şey. Ben de destek verdim. Uygulamalar çok basit ve net. Herhangi bir takım ne nedenle ligden çekiliyorsa oynadığı maçlar dahil olmak üzere geçersiz sayılır. Bunu yok hükmünde kabul edip kafanıza göre karar alacaksınız, bunu depremin üçüncü günü gündeme getirip bizi zor durumda bırakacaksınız. Çok rahatsız olduğum konulardı. Ben deprem sonrası elimden gelen her şeyi yaptım. Benim önceliğim oradaki insanlara hizmet etmekti ama bu arada hayat devam ediyor. Depremi hiçbir zaman unutmayacağım, elim hep orada olacak. Bunları laf olsun diye konuşan insanlara yaptıklarının doğru olmadığını söylemek zorundayım.”

Beşiktaş Futbol Akademisi’nin yenilenen sahası açıldı

Beşiktaş Futbol Akademisi’nin yenilenip kullanıma hazır hale getirilen sahasının açılışı gerçekleştirildi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yer alan 3 nolu sahanın açılışı Beşiktaş ile Hollanda ekibi Twente’nin 16 Yaş Altı Takımları’nın oynadığı dostluk maçıyla gerçekleştirildi.

Açılışa siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Serhan Çetinsaya, Ali Bayrak, Beşiktaş Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ve bazı altyapı antrenörleri katıldı.

“Ekonomik krizin altından kalkmanın tek yolu altyapı”

Twente ile oynanan maçın başlama vuruşunu yapan Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun ekonomik sıkıntıdan kurtulmasının yolunun altyapıdan geçtiğini belirtti.

“Türk futbolunun en büyük handikaplarından biri çocuklarımızın yetişeceği, antrenmanlar yapacağı alanların az olması. Kulüpler de ekonomik kriz içinde olduğu için bu konulara gerekli ehemmiyeti gösteremiyoruz. Federasyonların da elinden geleni yapmaya çalıştıklarını görüyoruz ama işin ekonomik tarafını kaldırmakta zorlanıyoruz. Dün seçim oldu, ülkemize hayırlı olsun. Umarım bundan sonra altyapıya önem veren kararlarla Türk futbolunu destekleyecek kararlar alınırsa daha iyi olacak. Ekonomik krizin altından kalkmanın tek yolu altyapı. Rekabetten uzak hiçbir şeyde başarı gelmez. Yabancılarla rekabet eden Türk çocuklarının ortamının da sağlanması lazım. ‘Bu ligde sadece siz oynarsınız’ diyerek onların rahat olmalarını sağlamamamız gerekiyor. Başarı rekabetten gelir. Rekabet çalışmayı gerektirir. Çalışmak için de sahalar gerekiyor.”

“Twente altyapı konusunda beraber anlaştığımız bir takım”

Çebi, diğer altyapı takımlarının da Ümraniye’ye taşınmasını planladıklarını söyledi.

“Twente altyapı konusunda beraber anlaştığımız bir takım. Birbirimizle alışverişlerimiz olacak. U-19 ve diğer takımları buraya yerleştirmeye çalışıyoruz. Orman Bakanlığı’ndan taleplerimiz var. Beşiktaş için güzel şeyler olacak. Burası bataklıktı, çocukların sağlıklı spor yapabildikleri bir yer değildi. Nevzat Demir bu sahanın yapılmasıyla ilgili olan kısmın yarıdan fazlasını göğüslendi. Diğer iş adamlarının da Beşiktaş’ın çocuklarına destek olacak şekilde bu yatırımlara destek vermesini rica ediyorum.”

“Türk futbolunda Beşiktaş öz kaynak düzeni bir markadır”

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, altyapı hamlelerinin süreceğini söyledi.

“Türk futbolunda Beşiktaş öz kaynak düzeni bir markadır. Geçen sene itibariyle öz kaynak düzeninden yetiştirip yurtdışına ihraç ettiğimiz oyuncularımız var. Hedefimiz her sene öz kaynak düzenini daha iyi noktalara getirerek oradan oyuncu çıkararak yurtdışına göndermek. Bunun en önemli hamlesi de tesisleşme. Başkanımızın önderliğinde bu hamleleri sürdüreceğiz.”

Beşiktaş Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ise “Üç etaplı bir projenin ilk etabını tamamladık. Diğer etaplar için Orman Bakanlığı’ndan izin bekliyoruz. Yağmur drenajları kurduk. FIFA standartlarına uyması için saha genişletildi. Gece maçları için ışıklandırma çalışmaları başlatıldı. Diğer fazlar için de 2 milyon dolar civarı para harcanacak. Başkanımız altyapıya verdiği önemi bize her defasında gösteriyor. Türk futbolunun geleceği ve kurtuluşu altyapıdadır.” şeklinde konuştu.