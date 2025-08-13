Beşiktaş, Can Keleş’i Kocaelispor’a Kiraladı

İlk transfer döneminde bazı önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş’ta bir veda durumu yaşandı. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonun başında Fatih Karagümrük’ten 2.75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Can Keleş ile kiralık olarak yollarını ayırdı. Süper Lig’in yeni ekiplerinden Kocaelispor, bu hücum oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı.

GEÇİCİ transfer DURUMU

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” denildi.

KISMI OYUNCU PERFORMANSI

23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla yalnızca 6 resmi maçta yer aldı ve bu süreçte gol veya asist katkısı üretemedi. Geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa’ya kiralanan Can, burada 16 maçta mücadele etti. 2.2 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncu, bu maçlarda 3 gol ve 3 asistle katkı sağladı.