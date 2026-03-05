Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u Geri Bıraktı: Yalçın Açıklama Yaptı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dört maçlık son haftasında Beşiktaş, ağırladığı Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup ederek grup lideri oldu. Beşiktaş, bu sonuçla birlikte 10 puan topladı ve çeyrek finale yükseldi. Çaykur Rizespor ise grubu altıncı sırada tamamlayarak kupadan elendi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş taraftarı, maç sonunda büyük bir coşkuyla takımlarını destekledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da, soyunma odasından çıkarak taraftarları selamladı ve maç sonrasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, “Karma bir takım vardı, iyi oynadık. Taraftar desteği vardı, onların hep yanımızda olmasını istiyoruz.” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE KUPASI HEDEFİ

Sergen Yalçın, Türkiye Kupası’nın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı ve “Lider çıkmak önemli, ilk maçı iç sahada oynayacağız.” dedi. Ayrıca grup aşamasını başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirten Yalçın, rakiplere ve devam eden turlara odaklanacaklarını dile getirdi. Yalçın, “Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık.” sözleriyle takımlarının zor bir süreçten geçtiğini aktardı.

GALATASARAY’A DİKKAT ÇEKTİ

Yalçın, Galatasaray’ın gücüne de dikkat çekerek, “Galatasaray çok güçlü bir takım. Oyuncu kalitesi çok yüksek. İyi bir takımla oynayacağız. Yüksek tempoda sert bir maç olacak gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı. Son olarak, taraftarına güvendiğini belirten Yalçın, “Taraftarımız merak etmesin. En güçlü şekilde sahada olacağız.” dedi.