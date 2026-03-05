İsrail Ve ABD İran’a Yönelik Saldırılara Devam Ediyor

israil-ve-abd-iran-a-yonelik-saldirilara-devam-ediyor

İsrail ve ABD’nin İran’a karşı başlattığı saldırılar beşinci gününe girmiş durumda. Tahran yönetimi, cevap olarak karşılık vermeye devam ediyor. İran Kızılayı’nın yaptığı son açıklamalara göre yaşamını yitirenlerin sayısı 4 Mart Çarşamba itibarıyla 1045’e ulaşmış durumda.

KRİTİK AÇIKLAMA

Karşılıklı bombardımanlar sürerken, ABD tarafında önemli bir değerlendirme yapıldı. Beyaz Saray, “İran rejimi tamamen eziliyor. 47 yıllık müsamaha gösterme ve destekleme dönemi bitti. İran’nın terörist liderleri ABD’ye karşı işledikleri suçların bedelini kanla ödüyorlar.” şeklinde bir açıklama yaptı.

KARA BİRLİKLERİ SAHADA YER ALMIYOR

Ayrıca, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’da kara birliklerinin kullanılmasıyla ilgili şu an için herhangi bir operasyon planının bulunmadığını duyurdu.

Gündem

Bengisu Avcı’dan Tarihi Buz Yüzme Başarısı

Bengisu Avcı, 2026 Dünya Kış Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada 3,07,83'lük derecesiyle 30-39 yaş arasında dünya rekoru elde etti.
Gündem

Mehmet Şimşek Eşel Mobil Sistemini Geçici Olarak Devreye Aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, petrol fiyatlarındaki ani artışları önlemek amacıyla eşel mobil sistemini geçici olarak etkinleştireceklerini ve akaryakıttaki zamların yüzde 75'ini vergilerle karşılayacaklarını açıkladı.
Gündem

Trump’tan İran Açıklamaları: Lider Olmanın Sonu Ölüm

ABD Başkanı Trump, İran'a askeri müdahalelerin nükleer silahlanmayı durdurduğunu vurgulayarak, "İran liderleri hızla ortadan kalkıyor. Güç sahibi olmak isteyenler için son her zaman ölüm oluyor" dedi.
Gündem

İran Cumhurbaşkanı’ndan Komşu Ülkelere Saygı Vurgusu

İran Cumhurbaşkanı, komşu ülkelerin egemenliğine saygı gösterdiklerini ve bölgesel barışın yalnızca bölge ülkeleri tarafından temin edilmesi gerektiğini vurguladı.
Gündem

Açık Denizde Mahsur Kalan Yolcular Kurtarılmayı Bekliyor

İran saldırılarının etkisiyle Akdeniz'de mahsur kalan dev yolcu gemisi, binlerce yolcu için tatilden çok hayatta kalma mücadelesine dönüştü.

