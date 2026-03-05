İsrail Ve ABD İran’a Yönelik Saldırılara Devam Ediyor

İsrail ve ABD’nin İran’a karşı başlattığı saldırılar beşinci gününe girmiş durumda. Tahran yönetimi, cevap olarak karşılık vermeye devam ediyor. İran Kızılayı’nın yaptığı son açıklamalara göre yaşamını yitirenlerin sayısı 4 Mart Çarşamba itibarıyla 1045’e ulaşmış durumda.

KRİTİK AÇIKLAMA

Karşılıklı bombardımanlar sürerken, ABD tarafında önemli bir değerlendirme yapıldı. Beyaz Saray, “İran rejimi tamamen eziliyor. 47 yıllık müsamaha gösterme ve destekleme dönemi bitti. İran’nın terörist liderleri ABD’ye karşı işledikleri suçların bedelini kanla ödüyorlar.” şeklinde bir açıklama yaptı.

KARA BİRLİKLERİ SAHADA YER ALMIYOR

Ayrıca, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’da kara birliklerinin kullanılmasıyla ilgili şu an için herhangi bir operasyon planının bulunmadığını duyurdu.