İran Cumhurbaşkanı’ndan Komşu Ülkelere Saygı Vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı.” sözlerine yer verdi.

EGEMENLİĞİNİZE SAYGI DUYUYORUZ

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, komşu bölgedeki liderlere hitaben, “Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu. İran, ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılara karşılık, İsrail’in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine karşı saldırılar gerçekleştirmişti.