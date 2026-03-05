Orta Doğu’da Gerginlik Artıyor: İran’dan Açıklama Geldi

orta-dogu-da-gerginlik-artiyor-iran-dan-aciklama-geldi

Orta Doğu’da süregelen çatışmaların ortasında, İsrail-ABD ve İran arasında yaşanan gerginliklerde Türkiye adına önemli bir gelişme kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, İran tarafından ateşlenen bir balistik mühimmatın Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Türk hava sahasına yöneldiği belirlenmişti ve bu mühimmat, Doğu Akdeniz’de bulunan NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi.

ÖNLEME FAALİYETİ BAŞARILI OLDU

Açıklamada, söz konusu tehdidin zamanında etkisiz hale getirildiği vurgulanıyor. NATO unsurlarınca havada imha edilen balistik mühimmatın ardından, Hatay ili Dörtyol ilçesine düşen parçanın, hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edildi. Bu olayın ardından, İran cephesinden de bir açıklama geldi.

İRAN: TÜRKİYE’YE FÜZE GÖNDERMEDİK

İran Silahlı Kuvvetleri, 4 Mart’ta Hatay’a düşen füzenin durumu hakkında bir bilgilendirme yaptı. İran, Türkiye’nin egemenliğine saygı gösterdiğini ve Türkiye topraklarına hiçbir füze atışı gerçekleştirmediklerini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelen açıklamada, “Türkiye topraklarına füze atmadık. Dost ve komşu olan Türkiye’nin egemenliğine saygılıyız.” ifadeleri kullanıldı.

