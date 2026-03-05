Beşiktaş’ın Transfer Gündeminde Altay Bayındır Var

besiktas-in-transfer-gundeminde-altay-bayindir-var

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında mücadele eden Beşiktaş, Rizespor ile gerçekleştirilen oyun sonrası saha içinden ziyade gelecekteki transfer dönemine yönelik planlarını gündeme getirmeye başladı. Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası basın toplantısında transfer konularına dair önemli bir soru ile karşılaştı.

Sergen Yalçın’A ‘Altay Bayındır’ SORUSU!

Yakın dönemde kaleci bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır’ı kadrosuna katma hedefi, spor camiasında sıkça konuşuluyor. Basın toplantısında bir gazetecinin, “Yönetimden Altay Bayındır’ın transferini istediniz mi?” şeklindeki açık ucu sorgusu sonrası, Sergen Yalçın’ın bu konuya dair net bir yalanlama getirmemesi dikkat çekti.

