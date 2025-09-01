Beşiktaş, Cerny’yi İstanbul’da karşıladı

BEŞİKTAŞ’IN YENİ TRANSFERİ CERNÝ İSTANBUL’DA

Beşiktaş, Alman takımı Wolfsburg’dan transfer ettiği Vaclav Cerny’yi İstanbul’a getirdi. Siyah beyazlı kulüp, yıldız oyuncuyla sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya vardı ve oyuncuyu yakın bir zamanda resmen açıklayacak.

AÇIKLAMANIN YENİ DETAYLARI

Gazeteci Sercan Dikme’nin verdiği bilgilere göre, Wolfsburg ve Beşiktaş, Cerny transferinin detaylarında anlaşmaya ulaşmış durumda. Cerny, İstanbul’a gelirken 3+1 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

SOSYAL MEDYADAN DUYURU YAPILDI

Beşiktaş, transferin duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdi. Yıldız futbolcunun uçaktan çekilen bir videosunu paylaşan kulüp, Cerny’nin taraftarlara yönelik “Kara kartal beni bekleyin sizin için geliyorum” sözlerini aktardı.