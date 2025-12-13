Liverpool’da Salah Krizi İçin Olumlu Gelişme

Mohamed Salah’DAN SERT TEPKİ

Premier Lig’in en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkan Mohamed Salah, Liverpool’da yaşanan krizin ardından gündeme gelmişti. Üst üste üç maçta yedek kulübesinde bekleyen Mısırlı futbolcu, teknik direktör Arne Slot’a tepki göstererek “Bu takım için çok şey yaptım, şimdi ise yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Takım beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor” sözlerini sarf etmişti. Bu açıklamaların akabinde kadro dışı kalan Salah’ın ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddiaları ortaya atılmış, Galatasaray’ın da oyuncuyla ilgilendiği ifade edilmişti.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Salah’ın Slot’a yönelttiği sert eleştirilerin ardından, yıldız futbolcu kadro dışı bırakılmış ve ayrılığın olasılığı gündeme gelmişti.

OLUMLU GÖRÜŞME

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, Salah ile Slot arasında gerçekleştirilen görüşme sonucunda olumlu bir atmosfer oluştuğu belirtildi.

