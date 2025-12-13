Galatasaray’da Okan Buruk’un Hedefi Rüdiger

galatasaray-da-okan-buruk-un-hedefi-rudiger

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Galatasaray, ocak ayındaki transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un hazırladığı rapor doğrultusunda savunma hattında takviyeye kesin gözüyle bakılırken, yönetimin odağında Avrupa’nın önde gelen stoperlerinden biri bulunuyor.

RÜDİGER İÇİN TRANSFER HAMLESİ

Brezilyalı gazeteci Pablo Oliviera’nın aktardığı bilgilere göre, Real Madrid’de forma giyen Antonio Rüdiger, Galatasaray’ın transfer hedeflerinin başında yer alıyor. 32 yaşındaki Alman defans oyuncusunun ocak ayında sarı-kırmızılı ekibe katılması için girişimlerde bulunulması bekleniyor.

TEKLİFLERE AÇIK OLDUĞU BİLGİSİ

Haberde, Real Madrid’in Rüdiger için gelen tekliflere açık olduğu vurgulanırken, Galatasaray’ın bu durumu değerlendirmek amacıyla adım atmak istediği ifade ediliyor.

