Güllü’nün Ölümü Soruşturmasında Tuğyan Tutuklandı

gullu-nun-olumu-sorusturmasinda-tugyan-tutuklandi

Arabesk müziğin efsanevi ismi Güllü’nün vefatıyla ilgili yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güllü’nün yaşamını yitirdiği olay akşamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile evde bulunan arkadaşının, “Tuğyan, Gül anneyi itti” şeklinde açıkladıkları ifade ortaya çıktı. Bu durumun ardından Tuğyan Ülkem Gülter, ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Detaylar haberin devamında…

GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜNDE ŞAŞIRTAN GELİŞMELER

‘Güllü’ lakabıyla bilinen sanatçı Gül Tut, 26 Eylül tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Güllü’nün otopsisi yapıldı ve ardından İstanbul’da defnedildi. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, üzerinde yaşanan süreçte, önceki ifadelerinde çelişkiye düştü. Her ikisi de kaçak yollarla Gürcistan veya Fransa’ya gitmeyi planlarken İstanbul’da yakalandı.

SAVCILIK VE POLİS SORUŞTURMASI

Yalova Emniyet Müdürlüğü’nde çapraz sorguya alınan şüphelilerin ifadeleri ve teknik takip sonucu, olayın meydana geldiği evin sahibi T.Y. ile Sultan Nur Ulu’nun babası A.U. ve olayın ardından şüphelileri İstanbul’a götüren bir kişi gözaltına alındı. Bu süreçte gözaltına alınan 17 yaşındaki bir şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ADLİ İŞLEM SÜRECİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Gizlilik’ kararı alarak yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, şüpheliler Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildiği sırada basın mensuplarının sorularını, “Ben suçsuzum, gerçekler ortaya çıkacak” ifadeleriyle yanıtladı. Gülter’den sonra adliyeye getirilen arkadaşının da Yalova Cumhuriyet Başsavcısı ve savcılar tarafından ifadesi alındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Estonya Vekilleri Kriz Yaşadı Alkol Sorunu Başgösterdi

Estonya milletvekillerinin Hindistan seyahati, Dalay Lama ile görüşmeden önce yaşanan alkol sorunu nedeniyle diplomatik bir krizle sonuçlandı. Olay, uluslararası ilişkileri etkileyen bir skandal haline geldi.
Gündem

Trabzonspor: İç Sahada 217 Gün Mağlup Olmadı

Trabzonspor, Süper Lig'deki tek iç saha kaybını geçen sezon Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Maç, 10 Mayıs'ta oynandı.
Gündem

Kamboçya Tayland Sınır Geçişleri Askıya Alındı

Kamboçya, Tayland ile yaşanan artan çatışmalar üzerine güvenlik önlemleri alarak sınır geçişlerini durdurdu. İki ülke arasında savaş riski yükseliyor.
Gündem

Endonezya’da Sel Ve Toprak Kaymaları Felaketi Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 1000'i aştığı rapor ediliyor.
Gündem

Taylor Swift Ekibine 197 Milyon Dolar Bonus Dağıttı

Taylor Swift, konser turnesindeki ekip üyelerine toplamda 197 milyon dolar ödeme yaptığı bilgisi gün yüzüne çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.