Güllü’nün Ölümü Soruşturmasında Tuğyan Tutuklandı

Arabesk müziğin efsanevi ismi Güllü’nün vefatıyla ilgili yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güllü’nün yaşamını yitirdiği olay akşamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile evde bulunan arkadaşının, “Tuğyan, Gül anneyi itti” şeklinde açıkladıkları ifade ortaya çıktı. Bu durumun ardından Tuğyan Ülkem Gülter, ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Detaylar haberin devamında…

GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜNDE ŞAŞIRTAN GELİŞMELER

‘Güllü’ lakabıyla bilinen sanatçı Gül Tut, 26 Eylül tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Güllü’nün otopsisi yapıldı ve ardından İstanbul’da defnedildi. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, üzerinde yaşanan süreçte, önceki ifadelerinde çelişkiye düştü. Her ikisi de kaçak yollarla Gürcistan veya Fransa’ya gitmeyi planlarken İstanbul’da yakalandı.

SAVCILIK VE POLİS SORUŞTURMASI

Yalova Emniyet Müdürlüğü’nde çapraz sorguya alınan şüphelilerin ifadeleri ve teknik takip sonucu, olayın meydana geldiği evin sahibi T.Y. ile Sultan Nur Ulu’nun babası A.U. ve olayın ardından şüphelileri İstanbul’a götüren bir kişi gözaltına alındı. Bu süreçte gözaltına alınan 17 yaşındaki bir şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ADLİ İŞLEM SÜRECİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Gizlilik’ kararı alarak yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, şüpheliler Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildiği sırada basın mensuplarının sorularını, “Ben suçsuzum, gerçekler ortaya çıkacak” ifadeleriyle yanıtladı. Gülter’den sonra adliyeye getirilen arkadaşının da Yalova Cumhuriyet Başsavcısı ve savcılar tarafından ifadesi alındı.