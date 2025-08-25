Beşiktaş, El Bilal Toure’yi KAP’a bildirdi

SÜPER LİG’DE HAREKETLİ GÜNLER

Süper Lig’e 3 puanla başlayan Beşiktaş, Avrupa’da UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne ile karşılaşacak. Bu süreçte siyah-beyazlılarda hareketli günler yaşanıyor. Beşiktaş, son dönemde Atalanta’da forma giyen santrfor El Bilal Touré’nin kiralık transferi için görüşmelere başladığını duyurdu. Kulüp, Kamu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, “Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré’nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır.” ifadelerine yer verdi.

GOLCÜ OYUNCU İSTANBUL’A GELİYOR

El Bilal Touré, bugün saat 14.45’te İstanbul’a geliyor. 2023 yazında Atalanta’ya 30 milyon euro bedelle transfer olan 23 yaşındaki golcü, 2024 yazında Stuttgart’a kiralanmış ve bu sezon başında yeniden Atalanta’ya dönmüştü. El Bilal Touré, Atalanta ve Stuttgart formalarıyla şu ana kadar 17’şer maçta mücadele etti ve iki takımda toplamda 3 gol ile 1 asistlik bir performans sergiledi.