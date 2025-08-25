Beşiktaş, El Bilal Toure’yi KAP’a bildirdi

BEŞİKTAŞ’TA HAREKETLİ GÜNLER

Süper Lig’e 3 puanla başlayan Beşiktaş, Avrupa’da UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, transfer döneminde dikkat çeken bir gelişmeye imza atıyor. Son olarak Atalanta’da forma giyen santrfor oyuncusu El Bilal Toure’nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré’nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır” denildi.

OYUNCU BUGÜN İSTANBUL’A GELİYOR

Golcü oyuncu El Bilal Toure, bugün saat 14.45’te İstanbul’a varacak. 2023 yazında Atalanta’ya 30 milyon euro karşılığında transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, 2024 yazında Stuttgart’a kiralanmış ve bu sezon başında Atalanta’ya geri dönmüştü. El Bilal Toure, Atalanta ve Stuttgart forması ile toplamda 17’şer maça çıktı ve her iki takımda da 3 gol – 1 asistlik bir performans sergiledi.