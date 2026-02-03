Beşiktaş Emrecan Terzi’yi Sakaryaspor’a Kiraladı

Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcusu Serkan Emrecan Terzi’yi Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor’a sezon sonuna dek kiraladı.

YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLERİZ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun önceki kiralık transferi olan Serikspor’a geçişine de atıfta bulunuldu. Açıklamada, “Serkan Emrecan Terzi, sezon sonuna kadar Sakaryaspor’a geçici transfer olmuştur. Serkan Emrecan Terzi’ye yeni kulübünde başarılar dileriz.” denildi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Emrecan Terzi için Sakaryaspor’un tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Enes Zengin, Futbol Şube Sorumlusu Ferruh Taşdemir ve Sportif Direktör Metin Çerlik katılım gösterdi. Burada taraflar arasında resmi sözleşme imzalandı.

17 MAÇTA 2 GOL ATTI

Genç futbolcu Emrecan Terzi, sezonun başında kiralık olarak katıldığı Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor’da 17 lig karşılaşmasında yer alarak 2 gol attı.