Rusya’nın Grönland Anlaşmasına Karşı Sert Tepkisi

ABD, GRÖNLAND’DA ASKERİ ÜS KURACAK

ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderliğinde imzalanan anlaşma ile birlikte, ABD’nin Grönland’da askeri üsler kurması ve madencilik faaliyetlerine girişmesi bekleniyor. Anlaşma çerçevesinde, Grönland’da daha fazla askeri üs inşa edilecek. Bu üslerin, Trump’ın sürekli vurguladığı “Altın Kubbe” hava savunma sistemine destek olacağı belirtiliyor. Böyle bir gelişme, Grönland’ın kapsamlı bir şekilde silahlandırılması anlamına geliyor.

RUSYA’DAN SERT TEPKİ

Bu durum, Rusya’nın tepkisini çekti. Rus Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, “Rusya, silahlanan bir Grönland’a karşılık vermeye hazırdır” açıklaması yaptı. Ryabkov, “Eğer bu bölgeyi bazı sistemlerle silahlandırma yoluna giderlerse, ve orada Altın Kubbe konseptlerinin unsurlarını uygulamaya başlarlarsa, bu durum askeri tedbirleri gerektirecek bir durum olacak ve uzmanlarımız buna tamamen hazır olacaklar. Bu konuda hiçbir şüphe yok ve şüpheye yer yok” ifadelerini kullandı.

GRÖNLAND’LILARIN ENDİŞELERİ

Son yeni anlaşma neticesinde ABD, dilediği şekilde maden arama faaliyetlerinde bulunabilecek ve Grönland genelinde askeri üsler inşa edebilecek. Bu durum, fiilen Trump’ın taleplerini büyük oranda karşılıyor. Ancak Grönlandlılar, Trump’ın Grönland’ı tamamen terk ettiğine inanmıyor. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri güç kullanma niyetini reddettiği fakat Washington’un Kuzey Kutbu adasını kontrol etmeye çalıştığını dile getirdi. Nielsen, Nuuk’taki ada parlamentosunda, “Trump’ın Grönland ve nüfusu hakkındaki görüşü değişmedi. Grönland’ın ABD’ye bağlanmasını ve oradan yönetilmesini istiyor” sözlerine yer verdi ve ABD’nin “Grönland’ın mülkiyeti ve kontrolü için yollar” aramaya devam ettiğini vurguladı.