MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ’DEN KAPSAMLI AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bir haftalık aranın ardından milletvekillerine hitap eden Bahçeli, konuşmasında “Terörsüz Türkiye” hedefine de yer verdi. Konuşmasının son bölümünde, “Değerli arkadaşlarım; Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Kürt kardeşlerimizle terör örgütü YPG’yi yan yana getirmek gafilliktir” diyerek dikkat çekti.

KÜRT KARDESLERİMİZLE YAN YANA GETİRMEK GAFİLLİKTİR

Bahçeli, bazı kesimlerin milletin birliğini tehdit ettiğini belirterek, “Millî birlik ve kardeşlik duygumuzu karartmanın ve kaskatı hâle getirmenin emelini taşıyanlar tarihin uçurumuna yakın bir yerde durmaktadır” dedi. Sözlerinin devamında, Suriye’deki gelişmelere değinerek Türk ve Kürt halkının provokasyonlarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. “Kürt kardeşlerimizle terör örgütü YPG’yi yan yana getirmek, üst üste örtüştürmek fahiş bir gafilliktir” şeklinde konuşarak durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

YPG’NİN ENTEGRASYONU MEMNUNİYET VERİCİ

Bahçeli, Suriye’de yeni bir paradigmadan ve yapının oluştuğundan bahsetti. “Suriye Cumhuriyeti’nde yeni bir denklem, yeni bir paradigma, yeni bir yapı oluşmuştur. Bu durum beklenen ve olması gereken bir gayedir” dedi. Ayrıca, 30 Ocak 2026’da Şam yönetimi ile SDG ve YPG arasında varılan anlaşmayı hatırlatarak, bu durumun Suriye’nin egemenliğinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Gerçekleştirilecek entegrasyon sürecinin, Suriye’nin istikrarı için belirleyici bir aşama olduğunu ifade etti.

SURİYE’DE ÇOK ÖNEMLİ BİR ETAP GEÇİLMİŞTİR

Konuşmasında Bahçeli, Suriye’de devletin içinde devlet olmaması gerektiğini belirtirken, “Artık Suriye’nin haritası tek bir renge bürünmüş, Siyonist emperyalizme kiralık tetikçilik yapanlar işgal ettikleri alanlardan çıkarılmıştır” dedi. Ayrıca, PKK’nın kurucu önderliğinin 27 Şubat 2025 tarihindeki Barış ve Demokratik Toplum çağrısının olumlu sonuçlarını verdiğini belirterek, “Çok önemli bir etap geçilmiştir” ifadesini kullandı.

TARİHİ BİR FIRSAT KAPISI ARALANDI

Bahçeli, Suriye’de Araplar, Kürtler ve Türkmenler arasında birlik ve beraberlik sağlanması için bir fırsatın doğduğunu, bunun herkesçe kabul edilmesi gerektiğini söyleyerek, provokasyonlere karşı dikkatli olunması gerektiğini ekledi. “Nusaybin’de bayrağımızı indiren alçaklar, Diyarbakır ve Tarsus’ta sahaya çıkan provokatörler, millî birliğimizi yaralamaya çalışan siyasal odaklar” diyerek uyarıda bulundu.

1 HAFTALIK ARANIN ARDINDAN SİZLERLE KAVUŞMANIN BAHTİYARLIĞINI YAŞIYORUM

Bahçeli sözlerine, “Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı, tüm kardeşlerimizi selamların en güzeli ile selamlıyor şükranlarımı sunuyorum. Bir haftalık aranın hitabında meclis kurup toplantımızda sizlerle tekraren buluşmanın, kavuşmanın ve görüşmenin bahtiyarlığını yaşıyorum” diyerek devam etti.

İNSAN BAZEN BİR MEKTEPTEN DEĞİL, MUALLİMDEN ÇIKAR

Açıklamalarında merhum Mithat Cemal Kuntay’ı da anarak, “İnsan bazen bir mektepten değil, bir muallimden çıkar” deyimini hatırlattı. Siyasetin sadece bir ders olmadığını aksine hayatın çok yönlü bir öğretmeni olduğunu, dolayısıyla doğru yolda ilerlemek gerektiğini ifade etti.

MHP VE CUMHUR İTTİFAKI, SADECE BUGÜNÜN DEĞİL YARINLARIN DA PARTİSİDİR

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin geçmişle geleceği birleştiren bir köprü olduğunu vurgulayarak, söz konusu partinin yalnızca bugünün değil yarınların da partisi olduğunu belirtti. “Ez cümle millî umutların düşmeyecek sancağıdır” dedi.

BİZİM ÇAMUR ZİHNİYETLERE, ÇAMURLAŞMIŞ SİYASETE KAPIMIZ SÜNGÜLÜDÜR

Kimi siyasî yaklaşımları eleştiren Bahçeli, “Bizim çamur zihniyetlere, çamurlaşmış siyaset zıpçıktılarına yüzümüz dönük, kapımız süngülüdür” ifadesini kullanarak, siyasetin itidalli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE TARİHİ EŞİKTEN GEÇİYOR

Bahçeli, ülkenin geçmekte olduğu tarihi eşikte herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini belirterek, Türk milletinin her alanda söz sahibi olması gerektiğine dikkat çekti. “Mâkeste buluşmak varken makusun tezgâhında bocalamak, akıl ve mantık ihlalinden başka bir şey değildir” dedi.

ESKİ KAFAYLA YENİ YÜZYIL OKUNMAZ

21. yüzyılda Türk milliyetçilerinin hedeflerine dikkat çekerek, geçmişten ders alınması gerektiğinin altını çizdi. Vurguladı ki, eski yöntemlerle yeni çağın fırsatlarını okumak mümkün değil.

TÜRK MİLLETİ ASLA BEKLEMEZ

Bahçeli, Türk milletinin beklemeyeceğini ve her zaman başarıyı hedefleyeceğini belirterek, Türk aydınlarının millî değerlere odaklanması gerektiğinin önemine değindi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİ

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefleri, Türk milletinin kaderine aracısız ve fazlasız sahip çıkma hamlesidir” diyerek, bu hedeflerin engellenmeye çalışıldığını vurguladı.

KARDEŞÇE YAŞAMALIYIZ

Son olarak, Bahçeli, demokrasinin güçlendirilmesi ve ülkede kardeşlik duygularının pekiştirilmesi gerektiğini söyledi. “Ülke ve millet bütünlüğü ile demokrasiyi, birbiriyle çelişen değil birlikte gelişen bir bakış açısıyla ele almalıyız” ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

GÖNLÜ TEMİZ OLANIN GÖZÜ DAHA İYİ GÖRÜR

Açıklamalarında, insanın anlayışlı ve kucaklayıcı olması gerektiğini belirten Bahçeli, “Gönlü temiz olanın gözü daha iyi görecek” mesajını iletti.