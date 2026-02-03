SpaceX’ten FCC’ye Devasa Yörünge Veri Merkezi Başvurusu

SpaceX, yapay zeka teknolojilerinin artan işlem gücü talebine yönelik tarihi bir başvuru gerçekleştirerek Federal İletişim Komisyonu’na (FCC) başvurdu. Şirket, yörüngede güneş enerjisiyle çalışan ve toplamda bir milyon uydudan oluşan dev bir ağ oluşturmayı planlıyor. Başvuru içeriğine göre bu merkez, yapay zeka uygulamaları için gerekli bilgi işlem kapasitesini sağlayan güneş enerjisiyle çalışan sistemlerden oluşacak. SpaceX, yörünge veri merkezlerinin düşük işletme maliyetlerinin, artan talebi karşılamanın en etkin yolu olduğunu ifade ediyor.

SAYI OLDUKÇA FAZLA

Şirket, her biri 50 kilometreye kadar yayılabilecek dar yörünge kabuklarında görev alacak bir milyon uydu yerleştirilmesini talep ediyor. Bu talep, şu anda yörüngede bulunan yaklaşık 9 bin 600 aktif Starlink uydusuna kıyasla gözle görülür bir artış oluşturuyor. Federal İletişim Komisyonu’nun geçmişte olduğu gibi SpaceX’in talep ettiği bu muazzam sayıyı kısma ihtimali bulunuyor. Daha önceki onay süreçlerinde, şirketin 30 bin uydu talebi yerine çok daha düşük rakamlarla karşılaştığı biliniyor.