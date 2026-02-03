Bolu’da Akran Zorbalığı Olayı Kameralara Yansıdı

bolu-da-akran-zorbaligi-olayi-kameralara-yansidi

BOLU’DA AKRAN ZORBALIĞI OLAYI

Bolu’da, akran zorbalığına dair üzücü bir olay yaşandı. Son dönemde toplumda sıklıkla tartışılan akran zorbalığı, Sağlık Mahallesi’nde yer alan Canip Baysal Ortaokulu’ndan evlerine dönen kız öğrencileri hedef aldı. Okulla herhangi bir bağlantısı bulunmayan 15-16 yaşlarındaki bir kız grubu, ortaokul öğrencilerinin önünü keserek zorla para talep etti ve mağdur çocukları okulun yakınındaki bir parka götürdü. Parkta, söz konusu grup tarafından öğrencilere saldırıldığı, kızların saçlarından sürüklendiği ortaya çıktı.

ŞİKAYETLER ÜÇÜN HAREKET GEÇİLDİ

Olay sebebiyle durumdan haberdar olan aileler, çocuklarının güvenliği adına hastane ve emniyete giderek şikayette bulundu. Yapılan hastane kontrollerinde, bir öğrencinin vücudunda darp izleri tespit edildiği ve darp raporu aldığı bildirildi. Mağdur öğrenciler, verdikleri ifadelere göre grubun sürekli kendilerini takip ettiğini ve okul çıkışlarında yollarını kestiklerini ifade etti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak harekete geçti ve şikayetçi olan 4 çocuk hakkında yasal işlem başlattı. Olayın detayları ve şüphelilerin tespiti açısından incelemeler devam ediyor.

