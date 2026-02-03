Değişen İnşaat Standartları Deprem Riskini Artırıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya gibi birçok ilde ağır hasar gören yapılar için yıkım kararı alındı. Depremden etkilenen geniş bir alanda yürütülen incelemelerde yapı güvenliği konusunda dikkat çeken bulgular elde edildi.

BİNALARDAKİ İÇLERACISI DURUM

Yıkım işlerini gerçekleştiren firmalardan SMC Yıkım Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, sahada karşılaştıkları durumu endişe verici ifadelerle aktardı. Çubuk, “Bazı binaların kolonlarını kırdığımızda demire rastlamıyoruz. O yapıların içinde adeta bir mezarlık var” diyerek geçmişteki mühendislik ve malzeme hatalarına dikkat çekti.

KALİTE SORUNLARI ZİNCİRİ

Deprem sonrası yalnızca etkilenen illerde değil, İstanbul dahil birçok şehirde yıkım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çubuk, yapılarının büyük bir kısmında benzer sıkıntılarla karşılaştıklarını belirtti. Demirlerin paslı, beton kalitesinin oldukça düşük olduğunu ifade etti. Özellikle İstanbul’da birçok binanın deniz kumuyla inşa edilmiş olmasının, küçük bir depremde bile büyük yankılar yaratabileceğini ortaya koyan bir durum olduğunu söyledi.

PROJELERE AYKIRI YAPILAŞMA

Yıkım sürecinde projeye aykırı yapılarla sıkça karşılaştıklarını dile getiren Çubuk, “Beş katlı olması gereken binanın yedi-sekiz kat olarak karşımıza çıktığı oluyor. Kolonlarda 6’lık demir kullanılmış. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil.” şeklinde konuştu.

YENİ KONUTLARDA GÜVENLİK VURGUSU

Deprem bölgesinde inşa edilen yeni konutlara da değinen Çubuk, TOKİ tarafından yapılan yapıların daha güvenli olduğuna dikkat çekerek, “Yeni konutlar yatay mimariyle, deprem yönetmeliklerine uygun şekilde yapılıyor. Çok kısa sürede yaralar sarıldı.” ifadelerine yer verdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu yineleyen Mustafa Çubuk, vatandaşlara şu çağrıda bulundu: “Binalar dışarıdan sağlam görünebilir ama içi çürük. Kolonlar, temeller alarm veriyor. İnsanlarımız kentsel dönüşüm için başvuru yapmalı. Bilim insanları deprem olacak diyor. Biz sahada bunun ne anlama geldiğini birebir görüyoruz.”