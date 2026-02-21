Beşiktaş Göztepe Maçına Hazırlanıyor: Hedef Galibiyet

Tüpraş Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmayı, hakem Ozan Ergün yönetecek. Süper Lig’de geride kalan 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi elde eden siyah-beyazlı takım, topladığı 40 puanla 5. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, 22 maç sonunda ise 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi alarak rakibinin bir basamak üstünde 41 puanla 4. basamakta bulunuyor. Güncel sıralamanın Avrupa kupalarına katılım açısından kritik bir etki yaratacağı bu önemli mücadelede, Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ev sahibi avantajıyla galibiyet arıyor. Göztepe ise İstanbul’dan puan ya da puanlarla ayrılarak sıralamadaki konumunu korumayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ’TA EKSİK OYUNCU

Beşiktaş, Göztepe maçı öncesinde sadece bir eksikle sahaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan kanat oyuncusu El Bilal Toure, sol uyluk arka adale tendonundaki kanama ve yırtık nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Göztepe’ye karşı eksik olmasına rağmen siyah-beyazlı ekip, sahada en iyi performansı sergilemek için hazır.

JUNIOR OLAITAN, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna kattığı Junior Olaitan, eski takımı Göztepe’ye karşı forma giyecek. Bu sezon Göztepe ile ilk yarıda 18 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetmişti. Eğer teknik direktör Sergen Yalçın, kendisine şans tanırsa Olaitan, Beşiktaş formasıyla rakibine karşı mücadele edecek.

SAVUNMADAKİ HASSASİYET

Beşiktaş, Göztepe maçı öncesinde kadroda ceza sınırında bulunan üç oyuncuyla dikkat çekiyor. Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda 24. haftada Kocaelispor ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek. Dolayısıyla Sergen Yalçın, bu oyuncuları dikkatli oynamaları konusunda uyarıyor.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Siyah-beyazlılarda, kaptan Orkun Kökçü ile Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh, Göztepe maçı öncesinde en büyük kozalardan biri olarak öne çıkıyor. Son haftalarda önemli katkı sağlayan Kökçü, Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda takımına puan kazandıran goller attı. Hyeon-gyu Oh da Beşiktaş formasıyla oynadığı ilk iki maçta birer gol kaydetti ve 2005-2006 sezonunda Beşiktaş’ta forma giyen Ailton’dan sonra ilk iki maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

SAVUNMA SORUNU YAŞANILIYOR

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de 17 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. 22 haftalık süreçte sadece 5 maçı gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı takım, 17 müsabakada toplamda 29 gol yedi.

SON DÖNEM GALİBİYETLERİ

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile İstanbul’da oynadığı son 3 maçta galip gelme şansını elde edemedi. Kazanmak için geri planda kalmadan sahada en iyi performansı sergilemek isteyen Beşiktaş, 2022 yılından bu yana oynadığı bu üç karşılaşmada mağlubiyet yaşadı.

HEDEF YENİLMEZLİK SERİSİNİ DEVAM ETTİRMEK

Beşiktaş, lig ve Türkiye Kupası’ndaki oynadığı son 14 maçta yenilgi yaşamadan ilerliyor. Bu süreçte 11 lig ve 3 kupa maçında mücadele eden siyah-beyazlı takım, yaklaşık dört aydır mağlup olmadan sezonu devam ettiriyor. Yalnızca bir kez mağlup olduğu son derbi mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe’ye 3-2 yenilmişti.