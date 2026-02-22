Beşiktaş-Göztepe Maçını Hakem Ozan Ergün Yönetecek

Bu zorlu mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.

MUHTEMEL KADROLAR

Beşiktaş’ın muhtemel 11’i; Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, Rashica, Oh şeklinde sıralanırken, Göztepe’nin 11’i ise Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson ve Juan olarak belirlenmiş durumda.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Süper Lig’de bu sezon oynadığı 22 maçta 11 galibiyet ve 8 beraberlik ile toplamda 41 puana ulaşan Göztepe, 4. sıradaki yerini koruyor. Kalesinde sadece 12 gol gören İzmir temsilcisi, ligin en az gol yiyen takımı unvanına sahip. Göztepe, bu sezon yalnızca 3 mağlubiyet yaşadı ve bunlardan biri sahasında Trabzonspor’a karşı gerçekleşti. Takım, son 7 maçında mağlubiyet almadı.

İSTANBUL DEPLASMANI HIZLANDIRIYOR

Bu sezon İstanbul ekiplerine karşı 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Göztepe, bu karşılaşmalardan 8 puan topladı. 3. haftada Fatih Karagümrük’ü 2-0’lık skorla mağlup eden İzmir temsilcisi, 7. haftada Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı. 10. haftada Galatasaray’a 3-1 kaybederken, 12. haftada Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti. 19. haftada Fenerbahçe ile de 1-1 berabere kaldı. Göztepe, son iki sezonda Beşiktaş ile oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

BEŞİKTAŞ İÇİN MUTLAK GALİBİYET HEDEFİ

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig’de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi ile 40 puan toplayarak 5. sıraya yerleşti. Göztepe ise 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Bu önemli karşılaşma, Avrupa kupalarına katılım açısından kritik bir pozisyon yaratıyor. Beşiktaş, taraftarının önünde kesin galibiyet hedefliyor. Göztepe ise İstanbul’dan puan ya da puanlar alarak mevcut sıralamasını korumaya çalışacak.

MAÇ ÖNCESİ BEŞİKTAŞ’TA BİR EKSİK

Beşiktaş, Göztepe maçı öncesinde sadece bir eksik ile sahaya çıkacak. Kanat oyuncusu El Bilal Toure, geçtiğimiz hafta oynanan RAMS Başakşehir maçı sırasında sakatlandı ve sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi. Bu nedenle Toure, İzmir ekibi karşısında forma giyemeyecek.

OLAITAN’IN İLK KARŞILAŞMASI

Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna kattığı Junior Olaitan, eski takımı Göztepe’ye karşı sahada olacak. 23 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında 18 maçta görev yaparak 2 gol kaydetmişti. Olaitan, teknik direktör Sergen Yalçın’ın şans vermesi halinde bu kez Beşiktaş forması ile eski takımına karşı mücadele edecek.

CEZA SINIRINDA ÜÇ OYUNCU

Beşiktaş’ta üç oyuncu Göztepe maçı öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Göztepe karşısında sarı kart görmeleri halinde 24. haftada Kocaelispor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

SERGEN’İN KOZLARI ORHUN VE OH

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Göztepe maçında en büyük güçleri olarak kaptan Orkun Kökçü ile golcü Hyeon-gyu Oh’u görüyor. Orkun Kökçü, son haftalarda takımına önemli katkı sağlarken, Hyeon-gyu Oh da ilk iki maçında birer gol kaydetmeyi başardı. Oh, Beşiktaş tarihine geçerek, ilk iki maçında gol atan ilk oyunculardan biri olmayı başardı.

SAVUNMA SORUNU DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Süper Lig’de 17 maçta kalesini gole kapatmaya başaramadı. Bu sezon 22 haftada yalnızca 5 maçı gol yemeden geçiren siyah-beyazlılar, toplamda 29 gol gördü.

RİBÜN ÜÇ MAÇTIR GALİP GELEMİYOR

Siyah-beyazlılar, 2022 yılından bu yana Göztepe ile İstanbul’da oynadığı son 3 maçta galip gelemedi. Bu süreçte Süper Lig’de 1 ve Türkiye Kupası’nda 2 kez karşı karşıya geldi. Şampiyonlukta zorlu anlar geçiren Beşiktaş, son olarak 23 Aralık 2021’de rakibini 2-1 yenmeyi başardı.

HEDEF YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK

Beşiktaş, ligde ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 14 maçta mağlubiyet almadı. Bu süre içerisinde 11 lig, 3 kupa maçı oynayan siyah-beyazlı ekip, yaklaşık dört aydır mağlup olmaktan uzak. Son yenilgisini 2 Kasım 2025’te derbi karşılaşmasında Fenerbahçe’ye karşı almıştı.