Beşiktaş Hyeon-gyu Oh Transferini Resmen Duyurdu

Beşiktaş, Belçikalı ekip KRC Genk’te forma giyen 24 yaşındaki santrfor Hyeon-gyu Oh’u kadrosuna dahil etti. Transferin bedeli 14 milyon euro olarak belirlendi ve kulüp bu durumu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

TRANSFER ANLAŞMASI TAMAM

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh’un transferi konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya vardığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, “Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh’un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir.” ifadeleri yer aldı.

SUTUNU KAPATTI

Ayrıca, Hyeon-gyu Oh ile 2028-2029 sezonunun sonuna kadar 3,5 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi. Bu transfer, Beşiktaş’ın hücum gücünü artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.