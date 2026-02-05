Beşiktaş’ın Altay Bayındır Transferi Umutları Sönüyor

besiktas-in-altay-bayindir-transferi-umutlari-sonuyor

Beşiktaş, ara transfer dönemi sona ermeden kaleci arayışlarına devam ediyor. Chelsea’den Filip Jorgensen ve Liverpool’dan Giorgi Mamardashvili için yapılan tekliflerin geri çevrilmesi sonrası, siyah-beyazlılar Leeds United’ın kalecisi Illan Meslier’e yöneldi. Beşiktaş’ın, Manchester United’da forma giyen Altay Bayındır ile ilgili durum hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı.

İNGİLİZLERDEN YANIT GECİKMEDİ

Öne çıkan bilgilere göre, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri, Altay’ın transferi konusunda Manchester United ile olası bir anlaşma zemini üzerinde görüşmelere başladı. Ancak İngiliz kulübü, Türk kalecinin transferine izin vermeyeceklerini iletti ve Beşiktaş’a yanıtı geciktirdi.

TRANSFER İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

Eğer Altay Bayındır Manchester United’dan ayrılırsa, ekipte birinci kaleci pozisyonu için sadece Senne Lammens ve bu yaz futbolu bırakması beklenen deneyimli kaleci Tom Heaton mevcut. Teknik direktör Michael Carrick’in, böyle bir riski almak istemediği belirtiliyor ve bu nedenle Altay’ın Beşiktaş’a transferinin mümkün olduğu ifade edilmedi. Bu sezon Manchester United formasıyla altı maça çıkan Altay, 540 dakika sahada kalarak kalesinde toplam 11 gol gördü. Milli kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2027’ye kadar devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Arda Güler Fiziksel Performansıyla Real Madrid’i Şaşırttı

Eflatun-Beyazlılar'ın sağlık kontrollerinde Arda Güler, dayanıklılık testinde rakiplerini geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Elde edilen sonuçlar sağlık ekibini hayrete düşürdü.
Gündem

Zeydan Karalar İçin Tahliye Kararı Açıklandı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında tutukluyken tahliye edildi.
Gündem

Fenerbahçe Jhon Duran’la Anlaşmayı Feshetti

Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri devam ediyor. Youssef En-Nesyri'nin ardından, Jhon Duran da sözleşmesi feshedilerek Zenit'e transfer oldu. Kolombiyalı oyuncunun geçmişi tartışmalara yol açtı.
Gündem

Edirne’de Deprem Riskini Değerlendiren Konferans Düzenlendi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde bir depremin olası riskine dair önemli uyarılarda bulundu.
Gündem

Yurt Dışında Alışverişin İnternetteki Yeni Yüzü

Kazıksepeti.com, sosyal medyada Türkiye'deki ürünlerin yurt dışı fiyatlarıyla kıyaslamasıyla ilgi odağı oldu. 30 euro limitinin kaldırılması, kullanıcıların dikkatini çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.