Beşiktaş’ın Altay Bayındır Transferi Umutları Sönüyor

Beşiktaş, ara transfer dönemi sona ermeden kaleci arayışlarına devam ediyor. Chelsea’den Filip Jorgensen ve Liverpool’dan Giorgi Mamardashvili için yapılan tekliflerin geri çevrilmesi sonrası, siyah-beyazlılar Leeds United’ın kalecisi Illan Meslier’e yöneldi. Beşiktaş’ın, Manchester United’da forma giyen Altay Bayındır ile ilgili durum hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı.

İNGİLİZLERDEN YANIT GECİKMEDİ

Öne çıkan bilgilere göre, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri, Altay’ın transferi konusunda Manchester United ile olası bir anlaşma zemini üzerinde görüşmelere başladı. Ancak İngiliz kulübü, Türk kalecinin transferine izin vermeyeceklerini iletti ve Beşiktaş’a yanıtı geciktirdi.

TRANSFER İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

Eğer Altay Bayındır Manchester United’dan ayrılırsa, ekipte birinci kaleci pozisyonu için sadece Senne Lammens ve bu yaz futbolu bırakması beklenen deneyimli kaleci Tom Heaton mevcut. Teknik direktör Michael Carrick’in, böyle bir riski almak istemediği belirtiliyor ve bu nedenle Altay’ın Beşiktaş’a transferinin mümkün olduğu ifade edilmedi. Bu sezon Manchester United formasıyla altı maça çıkan Altay, 540 dakika sahada kalarak kalesinde toplam 11 gol gördü. Milli kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2027’ye kadar devam ediyor.