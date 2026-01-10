Beşiktaş’ın Enes Ünal ile Transfer Teması

besiktas-in-enes-unal-ile-transfer-temasi

Süper Lig’de ilk yarının tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunma ve orta sahasını güçlendirmek amacıyla kolları sıvadı. Bu kapsamda, İngiltere’nin Bournemouth kulübünden ayrılmayı planlayan ve A Milli Takım kadrosuna girmek isteyen Enes Ünal’a yöneldi. Daha fazla süre alabileceği bir kulüpte forma giymek isteyen 28 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın ile bir araya geldi.

YALÇIN’LA GÖRÜŞTÜ: BEŞİKTAŞ’A GEL

Sergen Yalçın’ın “Beşiktaş’a gel” teklifine olumlu yanıt veren Enes Ünal, siyah-beyazlı ekibe transfer olma konusunda istekli. Beşiktaş, transferi satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE DE TALİP

Şu anki piyasa değeri 8 milyon euro olarak belirlenen Enes Ünal için Süper Lig’den bir başka ekip de devrede. Fenerbahçe’nin, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek amacıyla oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunmak istediği belirtiliyor. Bu sezon Premier Lig’de Bournemouth formasıyla 9 maça çıkan Enes Ünal, yalnızca 1 gol kaydedebildi.

