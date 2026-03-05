Trump’tan İran Açıklamaları: Lider Olmanın Sonu Ölüm

trump-tan-iran-aciklamalari-lider-olmanin-sonu-olum

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN İRAN YORUMU

ABD Başkanı, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen basın toplantısında İran ile yaşanan gerginlik ve yürütülen askeri operasyonlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, “Çılgın kişilerin elinde nükleer silahlar olduğunda kötü şeyler yaşanır” ifadesini kullanarak, İran yönetiminin önemli bir güç kaybı yaşadığını ve liderlik kadrosunun dağılma aşamasına geldiğini öne sürdü. “İran liderleri hızlı bir şekilde yok oluyor. Lider olmak isteyen herkesin sonu ölüm oluyor” şeklinde konuştu.

ASKERİ HAREKETLERİN GEREKEN NEDENLERİ

İran’a yönelik askeri müdahalelerin nedenlerine dair bilgi veren Trump, gereken adımlar atılmadığı takdirde bölge dengelerinin ABD’nin aleyhine değişeceğini savundu. İsrail’in güvenliğini ve nükleer tehditleri gündeme getiren Trump, “Biz, İran’a bunu yapmasaydık onlar İsrail’e yapardı. İran’a izin verseydik, biraz daha bekleseydik, nükleeri bize karşı kullanırlardı” diyerek ilerleyen süreçte olabilecek tehlikelere dikkat çekti.

NÜKLEER SİLAHLANMADA ZAMAN KAYBI KABUL EDİLEMEZ

Nükleer silahlanma konusundaki geçmişteki hava operasyonlarına değinen Trump, “İki hafta içinde vurmasaydık nükleer silaha sahip olacaklardı. Eğer birkaç ay önceki B-2 saldırısını yapmasaydık nükleer silahları olurdu” sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı. Trump, İran’ın nükleer kapasitesine yönelik gerçekleştirilen operasyonların, ABD ve müttefiklerinin güvenliği açısından kaçınılmaz olduğunu belirtti.

