Beşiktaş’ın Yeni Golcüsü Hyeon-gyu Oh Geliyor

besiktas-in-yeni-golcusu-hyeon-gyu-oh-geliyor

Beşiktaş, Yasin Özcan ve Kristjan Asllani’nin transferlerinin ardından diğer bölgelere yapacağı takviyeler ile ilgili çalışmalara devam ediyor ve yeni golcüsünü kısa bir süre içinde duyurabilir.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham’ın ayrılığı sonrası forvet transferi için yoğun çaba sarf ederken, arayışları Belçika’da son buldu. Elde edilen bilgilere göre, Beşiktaş, Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh ile anlaşma sağladı. Bu transfer için Belçika temsilcisine bonuslarla birlikte 15 milyon Euro ödeneceği ve 24 yaşındaki golcü ile 4.5 yıllık bir sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Ayrıca, Hyeon-gyu Oh’un bugün İstanbul’a ulaşacağı aktarıldı.

HYEON-GYU OH’UN KARİYERİ

Futbol kariyerine Güney Kore’de başlayan Hyeon-gyu Oh, Suwon Bluewing altyapısında gelişim gösterdi ve 2023’te Celtic’e transfer oldu. 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun başında Genk’e katıldı. Bugüne kadar 213 maça çıkan Hyeon-gyu Oh, bu süre zarfında 57 gol atarken, 15 asist yapma başarısını gösterdi.

