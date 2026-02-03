Beşiktaş’ın Yeni Golcüsü Hyeon-gyu Oh Geliyor

Beşiktaş, Yasin Özcan ve Kristjan Asllani’nin transferlerinin ardından diğer bölgelere yapacağı takviyeler ile ilgili çalışmalara devam ediyor ve yeni golcüsünü kısa bir süre içinde duyurabilir.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham’ın ayrılığı sonrası forvet transferi için yoğun çaba sarf ederken, arayışları Belçika’da son buldu. Elde edilen bilgilere göre, Beşiktaş, Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh ile anlaşma sağladı. Bu transfer için Belçika temsilcisine bonuslarla birlikte 15 milyon Euro ödeneceği ve 24 yaşındaki golcü ile 4.5 yıllık bir sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Ayrıca, Hyeon-gyu Oh’un bugün İstanbul’a ulaşacağı aktarıldı.

HYEON-GYU OH’UN KARİYERİ

Futbol kariyerine Güney Kore’de başlayan Hyeon-gyu Oh, Suwon Bluewing altyapısında gelişim gösterdi ve 2023’te Celtic’e transfer oldu. 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun başında Genk’e katıldı. Bugüne kadar 213 maça çıkan Hyeon-gyu Oh, bu süre zarfında 57 gol atarken, 15 asist yapma başarısını gösterdi.