Beşiktaş’ın Yeni Transferi Cerny İstanbul’da

VACLA CERYN İSTANBUL’DA

Beşiktaş, Alman kulübü Wolfsburg’dan transfer ettiği Vaclav Cerny’yi resmen İstanbul’a getirdi. Siyah beyazlı takım, yıldız futbolcu ile sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağladı ve oyuncuyu kısa bir süre içerisinde duyuracak.

ANLAŞMA DETAYLARI

Gazeteci Sercan Dikme’nin aktardığına göre, Wolfsburg ve Beşiktaş arasında Cerny transferi için anlaşma sağlandı. Cerny, İstanbul’a ulaşarak yeni kulübü ile sözleşme imzalamak üzere hazırlık yapıyor. Anlaşmanın detayları ise 3+1 yıllık bir sözleşme şeklinde olacak.

TRANSFER SOSYAL MEDYADA DÜYURULDU

Beşiktaş, transferi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yıldız oyuncunun uçaktan indiği bir video paylaşırken, Cerny, taraftara seslenerek, “Kara kartal beni bekleyin sizin için geliyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

