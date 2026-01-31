Beşiktaş’ın Yeni Transferi Kristjan Asllani Kırmızı Kart Gördü

besiktas-in-yeni-transferi-kristjan-asllani-kirmizi-kart-gordu

Beşiktaş, Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor’u evinde 2-1’lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşma, Beşiktaş’ın yeni transferi Kristjan Asllani’nin siyah-beyazlı formayı ilk kez giymesi açısından da önemli bir anı temsil etti.

İLK MAÇINDA ÖNEMLİ ROL

Mücadelenin 76. dakikasında oyuna dahil olan Arnavut futbolcu, taraftarların önünde, Tüpraş Stadyumu’ndaki ilk maçında 77. dakikada Orkun Kökçü’nün attığı golde kritik bir ortayı yaparak katkıda bulundu.

KIRMIZI KART ŞOKU

Ancak Asllani, 82. dakikada rakibine yaptığı faul sonucunda direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Böylelikle, Kristjan Asllani, Ryan Babel’in 2017 yılında Gençlerbirliği karşısında oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra kırmızı kart gördüğü maçtan sonra, lig tarihinde en hızlı kırmızı kart gören oyuncu unvanını kazandı.

