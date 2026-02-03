Beşiktaş Junior Olaitan İçin İstanbul’da Buluşuyor

Beşiktaş, transfer döneminde hız kesmeden ilerliyor. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig temsilcisi Göztepe’de forma giyen Junior Olaitan için girişimlere başladı. 23 yaşındaki Beninli oyuncunun, hem 10 numara pozisyonunda hem de sol kanatta oynaması dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ İLE OLITAİN ANLAŞTI

Beşiktaş, Junior Olaitan ile 3,5 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vararak, Göztepe’ye resmi teklifini iletti. Bu süreçte, Göztepe ile yapılan görüşmelerin ardından Olaitan, Beşiktaş’a transfer olmak için İstanbul’a hareket ediyor.

İSTANBUL’A HAREKET EDİYOR

Beşiktaş, Junior Olaitan’ın salı günü saat 14.30’da İstanbul’a ulaşacağını duyurdu. Oyuncu, İstanbul’a geçtikten sonra sağlık kontrollerinden geçerek Beşiktaş ile resmi imzayı atacak. Göztepe, sezon başında Fransa’nın 2. Lig ekibi Grenoble’den 850 bin euro karşılığında transfer ettiği Olaitan, 17 Süper Lig karşılaşmasında 2 gol atma başarısı gösterdi.