Beşiktaş Junior Olaitan Transferi İçin Harekete Geçti

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de forma giyen Junior Olaitan’ın transferi için adımlarını atmaya başladı. Beşiktaş, 10 numara ve sol kanat pozisyonlarında görev alabilen 23 yaşındaki Beninli futbolcu için Göztepe yönetimiyle iletişime geçti.

BEŞİKTAŞ 3. TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Siyah-beyazlılar, Junior Olaitan ile 3,5 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı ve Göztepe’ye resmi teklifini sundu. Beşiktaş, Olaitan ile mutabakata vardıktan sonra Göztepe ile de anlaşma sağladı. Olaitan, transfer işlemleri için İstanbul’a gelmek üzere yola çıkıyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE İSTANBUL’DA OLACAK

Beşiktaş, Junior Olaitan’ın salı günü saat 14.30’da İstanbul’a ulaşacağını doğruladı. Olaitan, İstanbul’da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak. Göztepe’nin bu futbolcuyu sezon başında Fransa 2. Lig’den, 850 bin euro gibi bir bedelle kadrosuna kattığı ve 17 Süper Lig karşılaşmasında 2 gol kaydettiği biliniyor.

